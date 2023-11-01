Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Rencana Terselubung Jordi Amat di Timnas Indonesia yang Dibongkar Sandy Walsh

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:06 WIB
Ini Rencana Terselubung Jordi Amat di Timnas Indonesia yang Dibongkar Sandy Walsh
Sandy Walsh dan Jordi Amat terus beri kontribusi besar untuk Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
RENCANA terselubung Jordi Amat di Timnas Indonesia yang dibongkar Sandy Walsh. Bukan sekadar membawa Timnas Indonesia mengukir prestasi, Jordi Amat ternyata juga berencana membantu pemain muda berkembang lebih baik.

Rencana Jordi Amat ini diungkap oleh Sandy Walsh saat wawancara di podcast Sport77 Official. Sandy Walsh mengatakan bahwa Jordi Amat sering membicarakan soal Timnas Indoneesia dan pemain muda di skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Sandy walsh dan Jordi Amat

"Ya, (Jordi Amat) sering membicarakan Timnas (Indonesia) dan anak-anak muda di timnas untuk mencari caranya membantu mereka berkembang lebih baik," ujar Sandy Walsh dalam Youtube Sport77 Official.

Tentu saja, rencana ini akan dapat sambutan positif karena bisa membuat Timnas Indonesia lebih berkembang di masa depan. Apalagi, Jordi Amat memang punya segudang pengalaman di dunia sepakbola yang bisa membantu perkembangan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Dalam karier sepakbolanya, Jordi Amat pernah membela klub yang merumput di Liga Spanyol hingga Inggris. Tak ayal, dia pernah bersaing melawan sederet pemain top dunia, seperti Lionel Messi, kala membela klub Liga Spanyol, seperti Espanyol, Rayo Vallecano, hingga Real Betis.

Kemudian, Jordi Amat juga pernah merasakan ketatnya persaingan di Liga Inggris. Pasalnya, dia pernah dikontrak oleh Swansea pada 2013 hingga 2018.

