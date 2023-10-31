Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak jika Tak Diperkuat 5 Pemain yang Cedera: Jordi Amat Cs Sanggup Tahan Gempuran Singa Mesopotamia?

BERIKUT prediksi line up Timnas Indonesia vs Irak jika tak diperkuat 5 pemain yang cedera. Kelima pemain yang mengalami masalah pada fisiknya itu, yakni Marselino Ferdinan, Elkan Baggott, Ivar Jenner, Egy Maulana Vikri, dan Sandy Walsh.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong langsung ditantang Irak pada matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga amat penting ini akan digelar di Basra International Stadium, Irak, pada Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Jelang menghadapi Irak, skuad Timnas Indonesia diterpa badai cedera. Setidaknya, ada lima pemain yang sudah disinggung di atas kini dikabarkan masih menderita cedera dan berpotensi absen pada laga kontra Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak.

Sebut saja seperti Elkan Baggott, dia mengalami cedera punggung usai laga leg I Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begitupun Ivar Jenner, dia yang mengalami cedera saat membela klubnya, Jong Utrecht.

Sementara Sandy Walsh, bek kanan 28 tahun ini juga mengalami cedera di kakinya saat membela KV Mechelen pada Sabtu 28 Oktober 2023 di pekan ke-12 Liga Belgia 2023-2024. Kemudian, Egy Maulana Vikri kesakitan ketika Dewa United melawan Borneo FC di Liga 1 2023-2024, Sabtu 28 Oktober 2023.

Sedangkan Marselino Ferdinan, gelandang serang 19 tahun itu sudah didera cedera hamstring sebelum Timnas Indonesia tampil di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhasil, Marselino Ferdinan absen di dua laga melawan Brunei Darussalam.

Jika kelima pemain di atas absen, Shin Tae-yong harus memaksimalkan skuad yang ada saat melawan Irak. Ahli strategi asal Korea Selatan itu diprediksi bakal menerapkan formasi 3-5-2 untuk skuad Garuda.