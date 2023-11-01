Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Beri Tanggapan Santai Timnas Indonesia U-17 Dikritik Jelang Piala Dunia U-17 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |13:09 WIB
Bima Sakti Beri Tanggapan Santai Timnas Indonesia U-17 Dikritik Jelang Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 saat jalani TC jelang Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, beri tanggapan soal kritikan yang datang ke timnya jelang mentas di Piala Dunia U-17 2023. Dia pun memberi reaksi santai dengan menyebut kritik itu bisa menjadi bahan bakar semangat bagi skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17.

Bima mengaku paham dengan kritik yang sering dilemparkan kepada anak asuh, dan bahkan dirinya sendiri. Namun, pelatih kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur itu tidak menganggap kritikan sebagai sesuatu yang negatif.

Bima Sakti

“Ya, itu (kegembiraan) yang dirasakan di Tanah Air. Publik menyukai tim nasional, dan mereka ingin melihatnya tampil bagus. Kami memahami terkadang kritik muncul karena ekspektasi masyarakat yang tinggi,” ujar Bima Sakti, dilansir dari laman resmi FIFA, Rabu (1/11/2023).

“Yang terpenting, kita memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif, sebagai motivator, sebagai stimulus untuk melakukan yang terbaik. Kami harus meresponsnya dengan kinerja kami,” sambungnya.

“Yang penting, kita bekerja semaksimal kemampuan kita, jujur, dan berintegritas, dan saya yakin itu sudah cukup,” tambah Bima.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643927/timur-kapadze-tiba-di-indonesia-pekan-depan-resmi-jadi-pelatih-timnas-qlf.webp
Timur Kapadze Tiba di Indonesia Pekan Depan, Resmi Jadi Pelatih Timnas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/carlos_parreira.jpg
Madura United Resmi Tunjuk Carlos Parreira Jadi Pelatih, Langsung Dapat Ujian Berat!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement