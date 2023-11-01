Bima Sakti Beri Tanggapan Santai Timnas Indonesia U-17 Dikritik Jelang Piala Dunia U-17 2023

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, beri tanggapan soal kritikan yang datang ke timnya jelang mentas di Piala Dunia U-17 2023. Dia pun memberi reaksi santai dengan menyebut kritik itu bisa menjadi bahan bakar semangat bagi skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17.

Bima mengaku paham dengan kritik yang sering dilemparkan kepada anak asuh, dan bahkan dirinya sendiri. Namun, pelatih kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur itu tidak menganggap kritikan sebagai sesuatu yang negatif.

“Ya, itu (kegembiraan) yang dirasakan di Tanah Air. Publik menyukai tim nasional, dan mereka ingin melihatnya tampil bagus. Kami memahami terkadang kritik muncul karena ekspektasi masyarakat yang tinggi,” ujar Bima Sakti, dilansir dari laman resmi FIFA, Rabu (1/11/2023).

“Yang terpenting, kita memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif, sebagai motivator, sebagai stimulus untuk melakukan yang terbaik. Kami harus meresponsnya dengan kinerja kami,” sambungnya.

“Yang penting, kita bekerja semaksimal kemampuan kita, jujur, dan berintegritas, dan saya yakin itu sudah cukup,” tambah Bima.