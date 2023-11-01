Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sukseskan Piala Dunia U-17 2023, PLN Pasok Listrik dengan Teknologi Mini Scada Mobile

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:16 WIB
Sukseskan Piala Dunia U-17 2023, PLN Pasok Listrik dengan Teknologi Mini Scada Mobile
Piala Dunia U-17 2023 bakal digelar di Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

DEMI sukseskan Piala Dunia U-17 2023, PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur pasok listrik dengan teknologi Mini Scada Mobile. Pembukaan turnamen hanya tinggal menghitung hari.

Teknologi Mini Scada Mobile merupakan pusat monitoring kondisi kelistrikan secara mobile. Dengan ini, pemantauan listrik menjadi lebih mudah.

Piala Dunia U-17 2023

General Manager PLN UID Jatim, Agus Kuswardoyo, berharap adanya Mini Scada Mobile bisa membantu memaksimalkan acara tersebut. Seluruh kelistrikan di Piala Dunia U-17 2023 akan sepenuhnya disuplai oleh PLN.

“Kehadiran Mini Scada Mobile diharapkan mendukung event-event nasional maupun internasional. Khususnya dalam waktu dekat menyambut Piala Dunia U-17 yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT),” ujarnya dalam rilis resmi yang diterima Selasa (31/10/2023).

Nantinya akan ada 180 personel yang disiapkan untuk ajang tersebut. PLN juga menyediakan backup power berupa UPS sebanyak 9 unit (2.200 kVA) dan genset 14 unit (6.100 kVA).

Halaman:
1 2
      
