Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Ariotedjo Jelaskan Kapan VAR Akan Mulai Dipasang di Stadion-Stadion Piala Dunia U-17 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |23:08 WIB
Menpora Dito Ariotedjo Jelaskan Kapan VAR Akan Mulai Dipasang di Stadion-Stadion Piala Dunia U-17 2023
Menpora Dito Ariotedjo sebut perangkat VAR untuk Piala Dunia U-17 2023 akan disediakan oleh FIFA (Foto: MPI/Andhika Khoirul)
A
A
A

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, menjelaskan bahwa perangkat Video Assistant Referee (VAR) akan disediakan oleh pihak FIFA. Oleh karena itu, hingga kini, belum ada perangkat VAR yang mulai dipasang untuk stadion-stadion Piala Dunia U-17 2023 yang akan dimulai dalam waktu kurang dari dua pekan.

Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Empat stadion di Indonesia yang akan digunakan adalah Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Jakarta International Stadium (JIS/Jakarta).

Stadion Manahan

Perhelatan Piala Dunia U-17 2023 dipastikan akan menggunakan teknologi VAR. Namun, hingga 10 hari menjelang dimulainya turnamen, perangkat VAR tersebut masih belum dipasang pada keempat stadion yang hendak digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023.

Menpora Dito menjelaskan bahwa peralatan VAR tersebut dibawa langsung oleh pihak FIFA. Dia belum mengetahui secara pasti kapan pemasangannya, tetapi diprediksi akan dihadirkan mendekati hari pertandingan.

“Kalau VAR, itu teknologinya, FIFA yang bawa. Nampaknya itu akan dihadirkan menjelang pertandingan, tapi nanti saya akan cek kembali," kata Dito kepada awak media, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643581/media-asing-bocorkan-pssi-bidik-pelatih-timnas-irlandia-heimir-hallgrimsson-fmo.webp
Media Asing Bocorkan PSSI Bidik Pelatih Timnas Irlandia Heimir Hallgrimsson
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/uny_campus_league.jpg
UNY Bikin Sejarah! Sapu Bersih Gelar Juara Futsal Campus League Regional Yogyakarta 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement