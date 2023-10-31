Menpora Dito Ariotedjo Jelaskan Kapan VAR Akan Mulai Dipasang di Stadion-Stadion Piala Dunia U-17 2023

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, menjelaskan bahwa perangkat Video Assistant Referee (VAR) akan disediakan oleh pihak FIFA. Oleh karena itu, hingga kini, belum ada perangkat VAR yang mulai dipasang untuk stadion-stadion Piala Dunia U-17 2023 yang akan dimulai dalam waktu kurang dari dua pekan.

Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Empat stadion di Indonesia yang akan digunakan adalah Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Jakarta International Stadium (JIS/Jakarta).

Perhelatan Piala Dunia U-17 2023 dipastikan akan menggunakan teknologi VAR. Namun, hingga 10 hari menjelang dimulainya turnamen, perangkat VAR tersebut masih belum dipasang pada keempat stadion yang hendak digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023.

Menpora Dito menjelaskan bahwa peralatan VAR tersebut dibawa langsung oleh pihak FIFA. Dia belum mengetahui secara pasti kapan pemasangannya, tetapi diprediksi akan dihadirkan mendekati hari pertandingan.

“Kalau VAR, itu teknologinya, FIFA yang bawa. Nampaknya itu akan dihadirkan menjelang pertandingan, tapi nanti saya akan cek kembali," kata Dito kepada awak media, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (31/10/2023).