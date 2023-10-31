Jalani Tes Kesehatan Jelang Piala Dunia U-17 2023, Skuad Timnas Indonesia U-17 Dipastikan dalam Kondisi Baik!

CIBUBUR – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 telah menjalani tes kesehatan saat menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta sebagai persiapan Piala Dunia U-17 2023. Kabar baiknya, menurut laporan dari dokter PSSI, dr. Syarif Alwi, kesehatan para penggawa Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17– dalam kondisi yang bagus.

Tes kesehatan tersebut merupakan kedua kalinya yang dijalani skuad Timnas Indonesia U-17. Sebelumnya mereka sempat menjalani tes kesehatan pada periode awal TC yang digelar Juli 2023 silam.

Tes kesehatan kali ini dilakukan di RS Mitra Keluarga, Cibubur, Selasa (31/10/2023). Seluruh pemain, termasuk pemain diaspora yang baru datang, Amar Brkic ikut menjalani tes tersebut.

Dr. Syarif Alwi kemudian membeberkan aspek apa saja yang menjadi perhatian pada tes kesehatan itu. Otot, kualitas darah, ginjal, lemak, liver dan jantung aspek yang diperhatikan pada kondisi para pemain.

“Kami melakukan medical check-up kembali dengan beberapa pemeriksaan kesehatan seperti otot, serta cek laboratorium. Intinya adalah cek pemeriksaan keseluruhan, jantung dan lain-lain,” kata dr.Syarif dilansir laman resmi PSSI, Selasa (31/10/2023).

“Tes ini untuk melihat bila ada kelainan pada pemain. Kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan awal untuk hemoglobin, melihat profil ginjal, lemak, fungsi iver dan tes jantung,” ujar pria berkaca mata itu.