Ditanya soal Timnas Indonesia Senior, Welber Jardim Pilih Fokus ke Piala Dunia U-17 2023 Dulu

JAKARTA - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Welber Jardim mengaku tertarik jika suatu saat nanti dipanggik untuk tim senior. Namun, ia enggan membahas hal tersebut dalam waktu dekat ini karena baginya yang terpenting saat ini adalah bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Welber menjadi salah satu pemain keturunan Timnas Indonesia yang akan beraksi di Piala Dunia U-17 2023, bersama dengan Amar Brkic. Sebelumnya, diketahui bahwa para pemain Timnas Indonesia U-17 adalah pondasi masa depan sepak bola Tanah Air.

Direncanakan pula bahwa anak asuh Bima Sakti itu direkomendasikan membela Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri di tahun-tahun berikutnya. Secara jenjang karier, Welber amat berpeluang promosi ke Timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong.

Kendati demikian, Welber enggan kejauhan memikirkan Timnas Indonesia senior. Dia memilih fokus mempersiapkan diri jelang Piala Dunia U-17 2023.

"Kita percaya, sekarang seperti saya sudah bicara, kita fokus buat Piala Dunia," kata Welber kepada awak media MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Selasa (31/10/2023).