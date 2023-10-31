Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pemain Diaspora Timnas Indonesia U-17 Welber Jardim, Gemar Makan Nasi Kuning hingga Pengalaman Belajar Bahasa Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:33 WIB
Kisah Pemain Diaspora Timnas Indonesia U-17 Welber Jardim, Gemar Makan Nasi Kuning hingga Pengalaman Belajar Bahasa Indonesia
Welber Halim Jardim kala menjalani TC bersama Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH pemain diaspora Timnas Indonesia U-17, Welber Jardim, soal makanan favorit hingga pengalaman belajar bahasa Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Welber Jardim diketahui tengah menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-17 saat ini jelang Piala Dunia U-17 2023.

Di sela-sela TC, Welber Halim Jardim pun menceritakan pengalaman dirinya belajar bahasa Indonesia bersama sang ibunda saat masih kecil. Meski besar di Sao Paulo, Brasil, ibunda Welber yang bernama Lielyana Jardim, merupakan orang asli Banjarmasin. Tak ayal, Welber dididik dengan gaya dan budaya Indonesia.

Welber Jardim

Dalam beberapa kesempatan wawancara, Welber tampak sangat fasih berbicara dengan bahasa Indonesia. Welber pun menjelaskan alasan dirinya bisa begitu lancar bahasa Indonesia.

Welber mengaku sudah dibiasakan berbicara bahasa Indonesia sejak masih kecil. Sang ibunda, Lielyana, senantiasa mengajarkan bahasa Indonesia kepada dirinya.

"Mamaku dari Indonesia. Waktu kecil umur lima tahun, saya bicara terus sama mamaku," kata Welber kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Selasa (31/10/2023).

Welber lebih banyak menghabiskan waktu di Brasil bersama Sao Paulo FC, ketimbang di Indonesia. Selama meniti karier sepakbola di Negeri Samba, Welber lebih jarang menggunakan bahasa Indonesia.

Halaman:
1 2
      
