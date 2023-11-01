Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mikel Arteta Tegaskan Lionel Messi Layak Raih Trofi Ballon d'Or 2023: Tidak Ada yang Salah Kok

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:38 WIB
Mikel Arteta Tegaskan Lionel Messi Layak Raih Trofi Ballon d'Or 2023: Tidak Ada yang Salah Kok
Lionel Messi raih trofi Ballon d'Or 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tegaskan Lionel Messi layak raih trofi Ballon d’Or 2023. Menurutnya, tak ada yang salah dalam keputusan menjadikan Lionel Messi pemenang Ballon d’Or 2023 karena pencapaiannya yang memang luar biasa.

Arteta menyatakan hal ini karena kelayakan Messi meraih Ballon dOr 2023 turut jadi perdebatan. Sejumlah pihak menilai, pesaing Messi, yakni Erling Haaland, lebih layak menyabet penghargaan tersebut.

Lionel Messi

“Ketika Anda berbicara tentang Messi, itu tidak pernah salah,” kata Arteta, dikutip dari Metro, Rabu (1/11/2023).

Arteta mengungkapkan Messi sangat layak mendapat penghargaan itu karena berhasil membawa Timnas Argentina meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Bagi Arteta, itu menjadi pencapaian terbaik bagi seorang pesepakbola.

“Saya pikir apa yang telah dia lakukan, dia memenangkan Piala Dunia di usianya, itu adalah puncak karienrya, semua orang mengharapkannya, ini sungguh luar biasa,” jelas Arteta.

“Konsistensi yang dia tunjukkan, level yang dia tunjukkan di sepakbola dunia, menurut saya itu luar biasa,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
