HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rayakan Halloween, Pemain Inter Miami Robert Taylor Dandan Seperti Bodyguard Lionel Messi, Yassine Chueko

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |07:04 WIB
Rayakan Halloween, Pemain Inter Miami Robert Taylor Dandan Seperti Bodyguard Lionel Messi, Yassine Chueko
Yassine Cheuko selalu terlihat didekat Lionel Messi pada setiap pertandingan Inter Miami (Foto: Reuters)
A
A
A

MIAMI - Pemain Inter Miami, Robert Taylor, sukses mencuri perhatian publik saat ini. Hal ini berkat tingkah uniknya di malam pesta Halloween.

Bukannya berdandan ala hantu seperti kebanyakan orang, Taylor justru memoles dirinya agar menyerupai bodyguard Lionel Messi, Yassine Chueko. Dia memakai aksesoris karet penutup kepala agar terlihat plontos seperti Chueko.

Selain itu, Taylor juga menghiasi wajahnya dengan brewok khas Chueko. Di badan, Taylor memakai aksesoris agar membentuk badan kekar.

Sebagaimana diketahui, sosok Chueko telah dikenal oleh banyak masyarakat dunia. Dia ditugaskan menjadi pengawal untuk Messi sejak sang bintang resmi diboyong ke Amerika Serikat (AS).

Chueko sendiri merupakan mantan tentara AS. Dia diketahui sangat berbakat dalam bela diri dan berpengalaman.

Telusuri berita bola lainnya
