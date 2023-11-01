Gagal Akuisisi Manchester United, Sheikh Jassim Tertarik Beli Saham West Ham United?

SALAH satu pemilik saham terbesar di West Ham United, Vanessa Gold, mengumumkan rencana untuk menjual sebagian sahamnya. Vanessa disinyalir bakal melepas 10 persen dari 25 persen saham West Ham yang dipegang olehnya.

Seiring dengan munculnya kabar tersebut, konsorsium Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani, pun dikaitkan. Sebelumnya, sang Sultan Qatar gagal mengakuisisi Manchester United hingga penawarannya ditolak berkali-kali.

Terlebih, Sheikh Jassim juga sudah santer dikaitkan dengan West Ham sebelum Vanessa membeberkan niatnya tersebut. The Times pun melaporkan kemungkinan kuat Sheikh Jassim bakal mengakuisisi The Hammers-julukan West Ham.

"Orang dalam klub percaya bahwa peluang ini mungkin menarik tawaran dari Qatar setelah kegagalan tawaran Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani untuk membeli Manchester United,” bunyi laporan The Times, dipetik dari The Hammers, Rabu (1/11/2023).

Namun sejauh ini belum diketahui apakah Sheikh Jassim akan melakukan hal tersebut. Meski demikian tidak menutup kemungkinan jika sultan Timur Tengah itu membeli saham penuh West Ham.