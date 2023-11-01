Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gagal Akuisisi Manchester United, Sheikh Jassim Tertarik Beli Saham West Ham United?

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:37 WIB
Gagal Akuisisi Manchester United, Sheikh Jassim Tertarik Beli Saham West Ham United?
Sebagian saham West Ham United kabarnya bakal dijual (Foto: REUTERS)
A
A
A

SALAH satu pemilik saham terbesar di West Ham United, Vanessa Gold, mengumumkan rencana untuk menjual sebagian sahamnya. Vanessa disinyalir bakal melepas 10 persen dari 25 persen saham West Ham yang dipegang olehnya.

Seiring dengan munculnya kabar tersebut, konsorsium Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani, pun dikaitkan. Sebelumnya, sang Sultan Qatar gagal mengakuisisi Manchester United hingga penawarannya ditolak berkali-kali.

Sheikh Jassim

Terlebih, Sheikh Jassim juga sudah santer dikaitkan dengan West Ham sebelum Vanessa membeberkan niatnya tersebut. The Times pun melaporkan kemungkinan kuat Sheikh Jassim bakal mengakuisisi The Hammers-julukan West Ham.

"Orang dalam klub percaya bahwa peluang ini mungkin menarik tawaran dari Qatar setelah kegagalan tawaran Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani untuk membeli Manchester United,” bunyi laporan The Times, dipetik dari The Hammers, Rabu (1/11/2023).

Namun sejauh ini belum diketahui apakah Sheikh Jassim akan melakukan hal tersebut. Meski demikian tidak menutup kemungkinan jika sultan Timur Tengah itu membeli saham penuh West Ham.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644009/gol-dari-tengah-lapangan-rizky-ridho-masuk-nominasi-puskas-award-fsa.webp
Gol dari Tengah Lapangan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Link Vote FIFA Puskas Award Pilih Gol Rizky Ridho yang Kini Jadi Buruan Warga +62!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement