HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemilik West Ham United Vanessa Gold Buka Kemungkinan Jual Sebagian Saham

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |04:25 WIB
SALAH satu pemilik saham mayoritas West Ham United, Vanessa Gold, mengungkap kemungkinan menjual sebagian saham keluarganya. Menurut laporan BBC, ada 10 persen saham yang bakal dilepas oleh Keluarga Gold.

Vanessa Gold mewarisi kepemilikan saham West Ham sebesar 25 persen dari mendiang ayahnya, David Gold. Dia mengaku telah menyampaikan rencana untuk melepas saham kepada tiga pemegang saham mayoritas lainnya.

West Ham United

Adapun ketiga pemegang saham yang dimaksud di antaranya David Sullivan, Daniel Kretinsky, dan Tripp Smith. Mereka pun dikabarkan setuju dengan langkah Vanessa Gold tersebut.

"Saya akan mempertimbangkan untuk menjual sebagian saham kami kepada mitra yang tepat,” kata Vanessa Gold, dipetik dari BBC, Selasa (31/10/2023).

“Saya telah berbicara dengan tiga pemegang saham utama West Ham United lainnya, David Sullivan, Daniel Kretinsky, dan Tripp Smith, yang sangat mendukung," lanjutnya.

Hal ini seiring dengan kematian sang ayah, David Gold, pada Januari lalu. Disusul dengan meninggalnya putri sulung keluarga Gold, Jacqueline, dua bulan kemudian.

Vanessa pun menjadi sosok yang diamanatkan dari keluarga Gold dalam kepemilikan saham di West Ham. Dia dipercaya menjadi dewan klub pada Agustus lalu oleh David Sullivan.

Halaman:
1 2
      
