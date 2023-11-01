West Ham United vs Arsenal: Mikel Arteta Korek Informasi Lawan dari Declan Rice

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, punya keuntungan jelang melawan West Ham United di babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Dia bisa mengorek informasi lawan dari pemain anyarnya, Declan Rice.

Diketahui, Declan Rice merupakan eks pemain West Ham United yang baru digaet Arsenal pada bursa transfer musim panas 2023. Tak ayal, dari Rice, Arsenal bisa tahu kekuatan lawan.

"Saya pikir itu indah. Saya punya pengalaman melakukannya beberapa kali dan kemudian Anda benar-benar melihat apa yang mereka pikirkan tentang Anda dan apa yang Anda tinggalkan di klub,” ujar Arteta, dikutip dari laman resmi Arsenal, Rabu (1/11/2023).

“Ini adalah cara yang sangat bagus untuk mengukur pengalaman dan realitas Anda dalam realitas orang-orang yang berbagi momen dengan Anda," lanjutnya.

Arteta pun meyakini Rice akan mendapat sambutan hangat dari fans The Hammers -julukan West Ham United. Diketahui, Rice dahulu merupakan salah satu pemain berpengaruh yang mengantar West Ham United juara Liga Konferensi Eropa.

"Menurut saya begitu. Saya harap begitu. Terutama, setiap kali Anda mendengar dia berbicara tentang West Ham dan apa yang mereka lakukan untuknya dan semua orang di klub, dia tidak bisa berbicara lebih tinggi lagi. Jadi, mudah-mudahan mereka akan bersikap sama terhadapnya," tutur Arteta.