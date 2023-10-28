Hasil Arsenal vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024: The Gunners Menang Telak 5-0

Arsenal meraih kemenangan telak 5-0 atas Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)

LONDON – Arsenal menang telak 5-0 atas Sheffield United pada lanjutan pekan ke-10 Liga Inggris 2023-2024. Penyerang Arsenal, Eddie Nketiah sukses mencatatkan tiga gol pada laga kali ini.

Kedua tim saling berhadapan di Emirates Stadium, London, Inggris pada Sabtu (28/10/2023) malam WIB. Lima gol untuk Arsenal dicetak oleh Eddie Nketiah (28’, 50’, 58’), Fabio Vieira (88’ (P)), dan Takehiro Tomiyasu (90+6’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arsenal langsung memainkan pola permainan agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Mikel Arteta tidak ragu untuk menekan sisi kanan dan kiri pertahanan The Blades -julukan Sheffield United.

Namun begitu, Sheffield United juga bermain solid saat berada di area pertahanannya. Memasuki menit ke-15, The Gunners -julukan Arsenal- mencoba membongkar pertahanan dengan umpan-umpan terobosan.

Hasilnya manis, Eddie Nketiah (28’) sukses mencetak gol pembuka bagi Arsenal lewat tendangan jarak dekat. Pemain berpaspor Inggris itu berhasil memanfaatkan umpan matang yang dikirim oleh Declan Rice.

Setelah itu, Arsenal nampak kesulitan untuk membongkar pertahanan Sheffield United. Pada akhirnya, babak pertama selesai untik keunggulan Arsenal atas Sheffield United dengan skor tipis 1-0.