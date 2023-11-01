Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Manchester United vs Newcastle United di 16 Besar Piala Liga Inggris 2023-2024 Versi Legenda Liverpool: Setan Merah Menang Tipis!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:16 WIB
Prediksi Manchester United vs Newcastle United di 16 Besar Piala Liga Inggris 2023-2024 Versi Legenda Liverpool: Setan Merah Menang Tipis!
Laga Manchester United vs Newcastle United akan tersaji malam nanti. (Foto: Reuters)
PREDIKSI Manchester United vs Newcastle United di 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024 menarik dikulik. Salah satu prediksi disampaikan oleh legenda Liverpool, Jamie Carragher.

Carragher meyakini Setan Merah -julukan Manchester United- bakal meraih kemenangan. Namun sayangnya, kemenangan itu hanya akan diraih dengan skor tipis, yakni 1-0.

Manchester United vs Newcastle United

“Saya akan memilih Manchester United. Saya tahu mereka punya banyak pemain yang cedera saat ini,” ujar Carragher, dilansir dari Metro, Rabu (1/11/2023).

Carragher memilih Man United karena kedalaman skuad yang dimiliki lebih bagus ketimbang Newcastle. Selain itu, pasukan Erik Ten Hag juga dinilai memiliki keuntungan dengan bermain di hadapan publiknya sendiri.

Dengan sederet alasan itu, Carragher memprediksi Setan Merah akan melaju ke babak perempatfinal Piala Liga Inggris 2023-2024. Mereka bakal menyingkirkan The Magpies -julukan Newcastle.

“Tapi, saya pikir jika mereka bisa mendapatkan beberapa pemain yang cedera, mereka masih punya skuad yang lebih kuat daripada Newcastle,” ujarnya.

“Saya pikir kedua tim akan melakukan perubahan, tapi saya pikir Man United punya keunggulan karena bermain sebagai tuan rumah dan saya pikir mereka akan lolos. Prediksi saya Man United menang 1-0 atas Newcastle,” sambung Carragher.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel Man United vs Newcastle United. Laga itu akan digelar di Stadion Old Trafford, Kamis 2 November 2023 dini hari WIB.

