HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United vs Newcastle United: Tak Mau Dipermalukan di Old Trafford, Erik Ten Hag Beri Peringatan kepada Andre Onana Cs

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |09:27 WIB
Manchester United vs Newcastle United: Tak Mau Dipermalukan di Old Trafford, Erik Ten Hag Beri Peringatan kepada Andre Onana Cs
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, beri peringatan kepada Andre Onana cs jelang duel melawan Newcastle United di babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Dia mendesak anak asuhnya untuk wajib meraih kemenangan di laga tersebut.

Peringatan ini diberikan karena Man United dalam tren negatif saat ini. Mereka baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari rival sekotanya, Manchester City, pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024.

Manchester United vs Manchester City

Kendati begitu, Ten Hag tak ingin meratapi hasil tersebut dengan langsung fokus menatap laga kontra Newcastle. Pelatih asal Belanda ini mengingatkan anak asuhnya untuk bisa memberikan performa terbaiknya demi meraih kemenangan di hadapan publiknya sendiri.

“Saat kami menyambut Eddie Howe dan Newcastle United di Old Trafford, fokus kami kembali ke Piala Carabao dan mengingatkan betapa bagusnya kami memenangkan kompetisi ini musim lalu,” ujar Ten Hag, dilansir dari situs resmi Man United, Rabu (1/11/2023).

“Manajemen permainan kami sepanjang piala itu, terutama di final melawan Newcastle, menunjukkan kemampuan kami untuk tampil di laga-laga besar dan Rabu malam jelas merupakan laga besar lainnya bagi kami,” sambungnya.

