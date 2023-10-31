Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Fakta Lionel Messi Raih Trofi Ballon d'Or 2023, Nomor 1 Jauh Tinggalkan Cristiano Ronaldo!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |06:54 WIB
5 Fakta Lionel Messi Raih Trofi Ballon d'Or 2023, Nomor 1 Jauh Tinggalkan Cristiano Ronaldo!
Lionel Messi meraih trofi Ballon d'Or 2023 atau yang ke delapan kali (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)
A
A
A

SEBANYAK lima fakta Lionel Messi raih trofi Ballon d’Or 2023 akan diulas Okezone. La Pulga resmi merebut trofi Ballon d’Or 2023 yang baru saja diumumkan di Theatre Du Chatelet, Paris, Prancis pada Selasa (31/10/2023) dini hari WIB.

Lionel Messi memenangkan trofi Ballon d’Or 2023 usai bersaing dengan dua nominasi lainnya yakni Erling Haaland (Manchester City) dan Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain). Menariknya, ada 5 fakta di balik kesuksesan megabintang Inter Miami itu merebut trofi Ballon d'Or tahun ini. Apa saja?

Lionel Messi meraih trofi Ballon dOr 2023 (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

Berikut 5 Fakta Lionel Messi Raih Trofi Ballon d’Or 2023:

5. Raih Trofi Ballon d'Or ke-8

Lionel Messi delapan kali meraih Ballon dOr (Foto: Twitter/@ballondor)

Trofi Ballon d’Or 2023 menjadi gelar kedelapan Lionel Messi di penganugerahan Ballon d’Or yang diadakan oleh France Football itu. Sebelumnya, La Pulga telah memenangkan trofi Ballon d’Or pada 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 dan 2021.

Meski sudah berusia 36 tahun, Lionel Messi juga masih tajam bersama klub barunya, Inter Miami. Ia sudah mencatat 11 gol dari 14 pertandingan bersama klub MLS tersebut. Lantas, akankah La Pulga masih bisa merebut trofi Ballon d'Or tahun depan? Menarik dinantikan.

4. Bawa PSG dan Inter Miami Rebut Gelar Juara

Lionel Messi beraksi di laga Inter Miami melawan FC Cincinnati pada semifinal US Open Cup 2023 (Foto: Reuters/Katie Stratman)

Pada musim terakhirnya saat membela PSG, Lionel Messi membawa klub raksasa asal Prancis itu merebut dua gelar juara. Yakni gelar juara Liga Prancis 2022-2023 dan juga Trophee des Champions yang diraih musim lalu.

Lionel Messi juga sukses bersinar bersama klub barunya, Inter Miami, pada 2023. Dia sudah membawa klub barunya itu merebut gelar juara Piala Liga MLS 2023. Sejumlah pencapaian itu turut menguatkan Messi meraih trofi Ballon d’Or 2023.

Halaman:
1 2 3
      
