HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Lionel Messi Raih Trofi Ballon d'Or 2023, Resmi Sabet Bola Emas Ke-8!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |04:30 WIB
Breaking News: Lionel Messi Raih Trofi Ballon d'Or 2023, Resmi Sabet Bola Emas Ke-8!
Lionel Messi resmi meraih trofi Ballon d'Or 2023. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)
A
A
A

LIONEL Messi resmi meraih trofi Ballon d’Or 2023. Trofi itu didapatkan La Pulga –julukan Lionel Messi– dalam penganugerahan yang dilangsungkan di Theatre Du Chatelet, Paris, Prancis pada Selasa (31/10/2023) dini hari WIB.

Megabintang milik Inter Miami FC ini dinobatkan sebagai peraih trofi Ballon d’Or 2023 setelah bersaing dengan Erling Haaland (Manchester City). Keluarnya Lionel Messi sebagai pemenang Ballon d’Or 2023 sejatinya tidak mengejutkan.

Lionel Messi meraih trofi Ballon d'Or 2023

(Lionel Messi meraih trofi Ballon d'Or 2023. (Foto: REUTERS)

Sejak satu minggu terakhir, rumor Lionel Messi meraih trofi Bola Emas 2023 beredar luas. Tak tanggung-tanggung, sosok yang membocorkan kemenangan Lionel Messi adalah jurnalis Italia, Fabrizio Romano.

Lionel Messi memang layak meraih trofi Ballon d’Or 2023. Secara individu, Lionel Messi membantu sang tim meraih berbagai kesuksesan.

Bersama Timnas Argentina, Lionel Messi merupakan sosok sentral keberhasilan La Albiceleste –julukan Timnas Argentina– juara Piala Dunia 2022. Tak hanya memberikan kontribusi lewat kepemimpinannya, Lionel Messi juga mencetak banyak gol di Piala Dunia 2022, yakni tujuh gol, termasuk dua bola di partai puncak.

Sementara bersama Paris Saint-Germain (PSG), selaku klub Lionel Messi pada 2022-2023, pesepakbola 36 tahun ini mengemas 21 gol dan 20 assist dari 41 penampilan di seluruh kompetisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
