LIGA INGGRIS

Chelsea Ingin Beri Dukungan kepada Israel di Laga Kontra Blackburn Rovers tapi Dilarang Premier League

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |23:27 WIB
Chelsea Ingin Beri Dukungan kepada Israel di Laga Kontra Blackburn Rovers tapi Dilarang Premier League
Chelsea ingin beri dukungan kepada Israel di laga kontra Blackburn Rovers (Foto: REUTERS)
A
A
A

CHELSEA kabarnya berniat untuk memberi dukungan kepada Israel dengan membentangkan spanduk berlambang Bintang Daud di laga Piala Liga Inggris 2023-2024 kontra Blackburn Rovers, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB. Namun, niatan tersebut dijegal oleh pihak Premier League.

Premier League telah melarang adanya bendera Israel maupun Palestina di tengah konflik yang sedang terjadi. Mereka cemas bahwa hal tersebut bakal memperkeruh suasana yang ada saat ini.

Chelsea

Adapun pertandingan tersebut nantinya akan digelar di Stamford Bridge, London, pada Rabu (2/11/2023). The Blues -- julukan Chelsea -- ingin memberikan wadah bagi para fans mereka dari Israel.

Dalam permintaan mereka, komunitas fans Chelsea dari Israel berharap ada logo Bintang Daud di spanduk tersebut. Mereka menyayangkan hal itu telah dilarang oleh Premier League.

Mereka pun menantikan aturan itu bisa dicabut agar spanduk mereka bisa dipasang kembali. Seiring dengan itu, komunitas fans Israel tersebut berterimakasih atas Chelsea selama ini.

"Kami sangat senang bahwa spanduk kami dapat dipasang kembali tepat pada waktunya untuk pertandingan melawan Blackburn. Meskipun kami kecewa karena pedoman Premier League tidak menyertakan Bintang Daud, kami berterima kasih atas semua bantuan yang diberikan Chelsea FC selama masa sulit ini," ungkap sekretaris komunitas fans Chelsea Israel, Yarin Levi, dipetik dari Daily Mail, Selas (31/10/2023).

