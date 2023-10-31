Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Diduga Lakukan Transfer Ilegal, Chelsea Diinvestigasi Premier League

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:42 WIB
Diduga Lakukan Transfer Ilegal, Chelsea Diinvestigasi Premier League
Chelsea dalam penyelidikan Premier League karena transfer ilegal pada 2013 (Foto: REUTERS)
A
A
A

DIDUGA lakukan transfer ilegal, Chelsea diinvestasi Premier League. Menurut laporan dari Daily Mail, transfer ilegal tersebut dilakukan pada tahun 2013 silam.

Ada dua transfer yang sedang diselidiki oleh pihak Premier League. Kedua transfer tersebut adalah ketika Chelsea merekrut Willian dan Samuel Eto’o.

Samuel Etoo

Chelsea merekrut keduanya dari klub asal Rusia, Anzhi Makhachkala pada saat itu. Pembayaran transfer untuk Willian dan Eto’o dilakukan secara terpisah oleh The Blues – julukan Chelsea.

Namun justru saat itu proses transfer diberi lampu hijau oleh sang pemilik, Roman Abramovich. Penyelidikan keuangan The Blues di masa Abramovich sudah gencar dilakukan Premier League sejak Agustus lalu.

Kejanggalan tersebut ditemukan selama proses uji tuntas yang dilakukan oleh Todd Boehly saat hendak membeli Chelsea 2022 lalu. Dalam kepemilikan saat ini, kejanggalan tersebut pun dilaporkan ke FA, Premier League, dan UEFA.

Halaman:
1 2
      
