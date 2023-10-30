Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jurgen Klopp Terharu Diogo Jota Rayakan Golnya untuk Luis Diaz

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:59 WIB
Jurgen Klopp Terharu Diogo Jota Rayakan Golnya untuk Luis Diaz
Diogo Jota melakukan selebrasi gol untuk Luis Diaz (Foto: Reuters/Scott Heppell)
A
A
A

LIVERPOOL - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, terharu dengan selebrasi yang dilakukan oleh Diogo Jota usai mencetak gol ke gawang Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024. Sebab, perayaan itu ditujukan untuk memberi dukungan moral kepada Luis Diaz.

Duel Liverpool vs Nottingham Forest itu terjadi di Stadion Anfield, Minggu 29 Oktober 2023 malam WIB, dan berakhir 3-0. Jota (31'), Darwin Nunez (35'), dan Mohamed Salah (77') menjadi pencetak gol.

Liverpool

Jota yang mencetak gol pertama, melakukan selebrasi yang tidak biasa. Pemain asal Portugal itu langsung berlari ke bangku cadangan untuk mengambil jersey bernomor punggung 7 milik Diaz.

Kemudian, Jota membentangkan jersey itu kepada penonton. Ternyata, selebrasi itu didedikasikan untuk Diaz yang sedang dilanda masalah pribadi. Kedua orang tuanya diculik tetapi kemudian sudah dibebaskan.

Klopp memutuskan untuk tak melibatkan Diaz dalam laga tersebut. Namun, sang pelatih terharu dengan apa yang dilakukan Jota.

“Ya, jadi bagaimana Anda bisa membuat pertandingan sepak bola menjadi sangat penting di hari seperti ini? Ini sangat sulit. Saya tidak pernah bergumul dengan hal itu dalam hidup saya," papar Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool, Senin (30/10/2023).

Halaman:
1 2
      
