HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab AC Milan Gagal Kalahkan Napoli di Liga Italia 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |12:28 WIB
Penyebab AC Milan Gagal Kalahkan Napoli di Liga Italia 2023-2024
Laga Napoli vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
PENYEBAB AC Milan gagal kalahkan Napoli di Liga Italia 2023-2024 terungkap. Padahal, AC Milan sukses memulai laga dengan apik, tetapi laga akhirnya harus berakhir imbang 2-2.

Penyerang AC Milan, Olivier Giroud, sendiri mengaku sangat frustrasi dengan hasil yang didapat oleh Rossoneri -julukan AC Milan- saat bertandang ke markas Napoli. Giroud mengatakan senang bisa mencatatkan dua gol untuk timnya, namun dia kecewa dengan hasil yang didapat.

Napoli vs AC Milan

Menurut Giroud, Milan gagal kalahkan Napoli dalam laga semalam karena timnya banyak buang peluang. Padahal, eks pemain Arsenal itu menilai ada banyak peluang yang didapat Milan untuk menciptakan gol.

“Secara pribadi, saya senang atas dua gol tersebut dan bersyukur atas dua umpan silang bagus dari rekan satu tim saya. Namun, saya kecewa dengan hasilnya,” ujar Giroud, dilansir dari Football Italia, Senin (30/10/2023).

“Kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan dan menciptakan begitu banyak peluang, namun tidak mampu mengakhiri pertandingan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Giroud mengaku sangat frustrasi karena timnya tidak bisa membawa pulang tiga poin dari Stadio Diego Armando Maradona. Apalagi, pemain asal Prancis itu juga mengetahui rival sekotanya, Inter Milan, berhasil menang atas AS Roma (1-0).

“Saya merasa marah dan frustrasi, terutama karena saya melihat Inter Milan menang sebelum pertandingan kami dan saya berharap dua poin yang hilang ini tidak kembali menghantui kami di kemudian hari,” ujar Giroud.

