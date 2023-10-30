Resmi! Eks Presiden RFEF Luis Rubiales Dihukum 3 Tahun Imbas Kasus Pelecehan Seksual terhadap Jenni Hermoso

Luis Rubiales dinyatakan bersalah atas kasus pelecehan seksual dan diskors tiga tahun (Foto: REUTERS)

EKS Presiden Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF), Luis Rubiales, dihukum tiga tahun karena dinilai bersalah dalam kasus pelecehan seksual terhadap kapten Timnas Wanita Spanyol, Jenni Hermoso. Rubiales dinilai bersalah karena memaksa untuk mencium bibir Hermoso.

Rubiales melakukan tindakan bejatnya tanpa persetujuan dari sang kapten Timnas Wanita Spanyol setelah berhasil menjadi juara Piala Dunia Wanita 2019 yang digelar di Sydney, Australia pada Agustus lalu.

Imbasnya, Rubiales dilarang terlibat dalam sepakbola selama tiga tahun lamanya. Skorsing tersebut ditambah FIFA setelah sebelumnya menetapkan hanya 90 hari saja.

Hukuman Rubiales itu berlaku baik dalam sepakbola nasional maupun internasional. Komite Disiplin (Komdis) FIFA menyatakan Rubiales telah melanggar pasal 13 Kode Disiplin FIFA.

"Komite Disiplin FIFA telah melarang Luis Rubiales, mantan presiden Asosiasi Sepakbola Spanyol (RFEF), dari semua kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola di tingkat nasional dan internasional selama tiga tahun, setelah mengetahui bahwa ia bertindak. melanggar pasal 13 Kode Disiplin FIFA," bunyi pernyataan resmi FIFA, dipetik dari Daily Mail, Senin (30/10/2023).