Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Resmi! Eks Presiden RFEF Luis Rubiales Dihukum 3 Tahun Imbas Kasus Pelecehan Seksual terhadap Jenni Hermoso

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |18:57 WIB
Resmi! Eks Presiden RFEF Luis Rubiales Dihukum 3 Tahun Imbas Kasus Pelecehan Seksual terhadap Jenni Hermoso
Luis Rubiales dinyatakan bersalah atas kasus pelecehan seksual dan diskors tiga tahun (Foto: REUTERS)
A
A
A

EKS Presiden Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF), Luis Rubiales, dihukum tiga tahun karena dinilai bersalah dalam kasus pelecehan seksual terhadap kapten Timnas Wanita Spanyol, Jenni Hermoso. Rubiales dinilai bersalah karena memaksa untuk mencium bibir Hermoso.

Rubiales melakukan tindakan bejatnya tanpa persetujuan dari sang kapten Timnas Wanita Spanyol setelah berhasil menjadi juara Piala Dunia Wanita 2019 yang digelar di Sydney, Australia pada Agustus lalu.

Luis Rubiales

Imbasnya, Rubiales dilarang terlibat dalam sepakbola selama tiga tahun lamanya. Skorsing tersebut ditambah FIFA setelah sebelumnya menetapkan hanya 90 hari saja.

Hukuman Rubiales itu berlaku baik dalam sepakbola nasional maupun internasional. Komite Disiplin (Komdis) FIFA menyatakan Rubiales telah melanggar pasal 13 Kode Disiplin FIFA.

"Komite Disiplin FIFA telah melarang Luis Rubiales, mantan presiden Asosiasi Sepakbola Spanyol (RFEF), dari semua kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola di tingkat nasional dan internasional selama tiga tahun, setelah mengetahui bahwa ia bertindak. melanggar pasal 13 Kode Disiplin FIFA," bunyi pernyataan resmi FIFA, dipetik dari Daily Mail, Senin (30/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644071/timur-kapadze-dianggap-tak-cocok-latih-kazakhstan-segera-hengkang-ke-indonesia-yaf.webp
Timur Kapadze Dianggap Tak Cocok Latih Kazakhstan, Segera Hengkang ke Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze Ditolak Kazakhstan? Disebut 2 Kelemahannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement