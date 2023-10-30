Tottenham Hotspur di Puncak Klasemen Liga Inggris 2023-2024, Ange Postecoglou: Biarkan Fans Bermimpi

LONDON – Kemenangan atas Crystal Palace membuat Tottenham Hotspur semakin kukuh berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Pelatih Tottenham, Ange Postecoglou, mempersilahkan para fansnya untuk bermimpi terlebih dahulu soal The Lilywhites keluar sebagai juara Liga Inggris musim ini.

Tottenham berhasil mencuri kemenangan 2-1 saat bertandang ke markas Crystal Palace di Stadion Selhurst Park, London, Sabtu (28/10/2023) dini hari WIB. Dua gol kemenangan The Lilywhites dicetak lewat gol bunuh diri Joel Ward (53’), dan Son Heung-min (66’), sedangkan satu gol tuan rumah disumbang Jordan Ayew (90+4’).

Kemenangan yang sangat penting tentunya bagi Tottenham. Karena posisi mereka kini semakin mantap berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 26 poin, unggul lima angka atas Manchester City dan Arsenal yang berada tepat di bawahnya.

Meski sedang berada di puncak, segala kemungkinan masih sangat bisa terjadi. Mengingat, kompetisi musim ini baru berjalan 10 pekan. Kendati demikian, Postecoglou mempersilahkan para fans Tottenham untuk bermimpi mengenai harapan mereka keluar menjadi juara.

“Biarkan mereka bermimpi. Itulah arti menjadi penggemar sepak bola,” kata Postecoglou, dilansir dari Sky Sports, Sabtu (28/10/2023).

“Bisa dikatakan mereka ini sudah cukup menderita, jadi saya pastinya tidak akan meremehkan hal itu,” sambungnya.