HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Bikin Assist, Faris Najd Menang 3-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |00:24 WIB
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Bikin Assist, Faris Najd Menang 3-1
Al Nassr meraih kemenangan tas Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH – Al Nassr sukses meraih poin penuh atas Al Feiha pada lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024 di King Fahd Stadium, Riyadh, Sabtu (28/10/2023) malam WIB. Berakhir dengan skor 3-1, gol Al Nassr dicetak brace Anderson Talisca (50’ dan 61’) dan Otavio, sedangkan Al Feiha memberi perlawanan lewat gol Hussein Al Shuwaish (66’).

Cristiano Ronaldo lagi-lagi memberikan dampak pada kemenangan Al Nassr di laga kali ini. Meski tidak ikut mencatatkan namanya di papan skor, megabintang Portugal itu punya andil dengan menciptakan assit.

Jalannya Pertandingan

Al Feiha mengancam lebih dulu lewat tembakan Ghislain Konan. Namun upaya pemain Timnas Arab Saudi itu masih mampu digagalkan penjaga gawang Al Nassr, Nawaf Alaqidi.

Al Nassr menjawab lewat tembakan Abdulrahman Ghareeb. Namun masih mampu dihalau penjaga gawang Al Feiha, Vladimir Stojkovic.

Memasuki menit 42, giliran Cristiano Ronaldo yang melakukan upaya mencetak gol. Namun tembakannya masih belum menemui sasaran, skor kaca mata menutup jalannya babak pertama.

