Inter Milan vs AS Roma: Balik ke San Siro, Romelu Lukaku Diperingatkan soal Cemoohan Fans Nerazzurri

Romelu Lukaku akan kembali ke San Siro ketika AS Roma menghadapi Inter Milan (Foto: REUTERS)

ROMELU Lukaku bakal kembali ke Stadio San Siro ketika AS Roma menghadapi Inter Milan untuk lanjutan Liga Italia 2023-2024, Senin (30/10/2023) dini hari WIB. Mantan pemain Inter Milan, Alessandro Altobelli, memperingatkan eks penyerang Nerazzurri – julukan Inter – itu tentang potensi cemoohan dari para mantan fansnya.

Romelu Lukaku meninggalkan Inter Milan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Pemain asal Belgia itu sempat menggoda Juventus sebelum akhirnya gabung Giallorossi – julukan AS Roma.

Alessandro Altobelli mengatakan keputusan Lukaku membuat suporter Inter Milan begitu kecewa. Alhasil, dia meyakini kritikan pedas akan datang untuk pemain asal Belgia itu dalam laga nanti.

"Tentu saja. Sebenarnya, dari rumah saya juga akan mencemooh (dan tertawa)," kata Alessandro Altobelli dilansir dari Tuttomercato, Minggu (29/10/2023).

Pria berusia 67 tahun itu mengatakan Romelu Lukaku bersama Lautaro Martinez sebenarnya menjadi kombinasi yang pas di Inter Milan. Pasalnya, lini depan timnya menjadi cukup diperhitungkan karena menjadi cukup produktif.