Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan vs AS Roma: Balik ke San Siro, Romelu Lukaku Diperingatkan soal Cemoohan Fans Nerazzurri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |21:37 WIB
Inter Milan vs AS Roma: Balik ke San Siro, Romelu Lukaku Diperingatkan soal Cemoohan Fans Nerazzurri
Romelu Lukaku akan kembali ke San Siro ketika AS Roma menghadapi Inter Milan (Foto: REUTERS)
A
A
A

ROMELU Lukaku bakal kembali ke Stadio San Siro ketika AS Roma menghadapi Inter Milan untuk lanjutan Liga Italia 2023-2024, Senin (30/10/2023) dini hari WIB. Mantan pemain Inter Milan, Alessandro Altobelli, memperingatkan eks penyerang Nerazzurri – julukan Inter – itu tentang potensi cemoohan dari para mantan fansnya.

Romelu Lukaku meninggalkan Inter Milan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Pemain asal Belgia itu sempat menggoda Juventus sebelum akhirnya gabung Giallorossi – julukan AS Roma.

Romelu Lukaku

Alessandro Altobelli mengatakan keputusan Lukaku membuat suporter Inter Milan begitu kecewa. Alhasil, dia meyakini kritikan pedas akan datang untuk pemain asal Belgia itu dalam laga nanti.

"Tentu saja. Sebenarnya, dari rumah saya juga akan mencemooh (dan tertawa)," kata Alessandro Altobelli dilansir dari Tuttomercato, Minggu (29/10/2023).

Pria berusia 67 tahun itu mengatakan Romelu Lukaku bersama Lautaro Martinez sebenarnya menjadi kombinasi yang pas di Inter Milan. Pasalnya, lini depan timnya menjadi cukup diperhitungkan karena menjadi cukup produktif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1643031/3-wajah-baru-ikut-latihan-timnas-indonesia-u22-jelang-lawan-mali-ada-luke-keet-qca.webp
3 Wajah Baru Ikut Latihan Timnas Indonesia U-22 Jelang Lawan Mali: Ada Luke Keet!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/11/luciano_guaycochea.jpg
Luciano Guaycochea Buka-bukaan Karakter Asli Bojan Hodak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement