LIGA ITALIA

Inter Milan Ogah Terlena Usai Rebut Puncak Klasemen Liga Italia 2023-2024, Langsung Alihkan Fokus ke Liga Champions

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:34 WIB
Inter Milan Ogah Terlena Usai Rebut Puncak Klasemen Liga Italia 2023-2024, Langsung Alihkan Fokus ke Liga Champions
Para pemain Inter Milan kala berlaga. (Foto: Reuters)




MILAN – Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi, ogah terlena usai timnya berhasil merebut posisi puncak klasemen Liga Italia 2023-2024. Dia meminta Inter Milan langsung alihkan fokus ke laga berikutnya yang akan dijalani di Liga Champions 2023-2024.

Davide Frattesi mengatakan Inter Milan harus langsung bersiap diri menatap laga melawan RB Salzburg. Dengan begitu, Inter Milan dapat meraih hasil maksimal.

Inter Milan

"Hari Selasa sangat penting. Kami pastinya harus mempersiapkan diri kami di Liga Champions dalam grup yang sulit," kata Davide Frattesi, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (22/10/2023).

Frattesi mengatakan Inter Milan akan berusaha menjaga asa berprestasi di pentas Liga Champions musim ini. Karena itu, tidak hanya berusaha tampil maksimal pada Liga Italia, tetapi juga Liga Champions.

"Kami tidak hanya harus fokus pada Liga Italia," jelas Frattesi.

Ya, Inter Milan baru saja naik ke puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Kepastian itu didapat usai Nerazzurri -julukan Inter Milan- menang atas Torino dengan skor 3-0 di Stadio Olimpico Grande Torino, Sabtu 21 Oktober 2023.

Saat ini., Inter Milan menggeser AC Milan di puncak klasemen dengan 22 poin. Sementara itu, Rossoneri -julukan AC Milan- mengumpulkan 21 poin dan berada di posisi kedua.

