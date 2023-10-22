Inter Milan Menang Telak 3-0 atas Torino di Liga Italia 2023-2024, Simone Inzaghi: Ini Tidak Mudah

INTER Milan menang telak 3-0 atas Torino di Liga Italia 2023-2024, Simone Inzaghi menekankan bahwa itu bukanlah laga yang mudah. Menurut Inzaghi, laga pertama setelah jeda internasional tidak pernah muda bagi Nerazzurri – julukan Inter Milan.

Inter Milan mengambil alih puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dari rival sekotanya, AC Milan, berkat kemenangan 3-0 di Stadio Olimpico Grande Torino, Sabtu (21/10/2023). Mereka kini memiliki 22 poin, unggul satu poin dari AC Milan yang baru akan bermain menghadapi Juventus pada Senin (23/10/2023) dini hari nanti WIB.

Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengatakan sangat senang timnya mendapatkan hasil maksimal dalam laga itu. Pasalnya, dia nilai kemenangan selalu menjadi target utama Inter Milan dalam menjaga asa dalam perebutan gelar juara Liga Italia.

"Kami memenangkan pertandingan penting untuk kelanjutan kompetisi," kata Inzaghi dilansir dari Tuttomercato, Minggu (22/10/2023).

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan kondisi timnya laga itu memang tidak100 persen siap karena ada pemain yang cedera. Oleh karena itu, dia maksimalkan pemain-pemain yang cukup bugar agar siap meladeni permainan Torino.