HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jangan Kelewatan, Besok Trophy Experience Piala Dunia U-17 Singgah di Surabaya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |14:39 WIB
Jangan Kelewatan, Besok Trophy Experience Piala Dunia U-17 Singgah di Surabaya!
Trophy Experience Piala Dunia U-17 akan hadir di Surabaya (Foto: PSSI)
JAKARTA - Trophy Experience Piala Dunia U-17 akan singgah di Kota Surabaya, Minggu 29 Oktober 2023. Acara itu sebagai bagian menyambut Piala Dunia U-17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia.

Kegiatan itu dijadwalkan dimulai dengan arak-arakan trofi Piala Dunia U-17 dari Balai Pemuda, Surabaya, Minggu 29 Oktober 2023 pagi WIB. Acara itu dimulai pukul 06.30 hingga 09.30 WIB.

Trofi Piala Dunia U-17 di Jakarta

Nantinya, tur trofi tersebut akan diramaikan pawai bersama Bacuya atau Badak Cula Cahaya yang merupakan maskot resmi Piala Dunia U-17 2023, launching Video Klip Timnas, dan Flash Mob Dance. Legenda-legenda klub Persebaya Surabaya akan dihadirkan dalam acara ini.

“Nanti ada arakan-arakan trofi dari Sioli sampai Balai Pemuda. Di situ ada bazar, ada penampilan kesenian dan musik, ada photobooth. Ada salah satu spot di balai pemuda ada juggling lewat coaching clinic,” terang Kepala Disbudparpora Kota Surabaya, Wiwiek Widayati.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan trophy Experience ini menjadi bagian dari momen bersejarah sebagai sebuah bangsa. Dia pun mengajak warga Surabaya dan Jawa Timur ikut berpawai dan juga bersama-sama menyukseskan Piala Dunia U-17.

"Kesuksesan Piala Dunia akan menjadi sejarah yang akan dikenang anak cucu kita kelak," kata Erick di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

