Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ronaldo Kwateh Sampaikan Doa untuk Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |21:10 WIB
Ronaldo Kwateh Sampaikan Doa untuk Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2023
Ronaldo Kwateh beri doa terbaik untuk Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RONALDO Kwateh sampaikan doa untuk Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023. Pemain Timnas Indonesia U-20 itu berharap agar juniornya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Garuda Asia -- julukan Timnas Indonesia U-17 -- bakal tampil di Piala Dunia U-17 2023. Ajang ini berlangsung pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023 mendatang di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo.

Timnas Indonesia U-17

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 akan tergabung dalam Grup A bersama dengan Panama, Ekuador, dan Maroko. Pada laga pembuka, Timnas Indonesia U-17 akan berhadapan dengan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 10 November 2023 mendatang.

Ronaldo yang saat ini sedang menimba ilmu di klub Liga 2 Turki, Bodrumspor pun mengirimkan doa terbaik untuk Garuda Muda. Pemain berusia 19 tahun itu berharap latihan keras yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U-17 berbuah manis.

“Selamat berjuang buat Timnas Indonesia U-17 yang bertanding di Piala Dunia U-17 2023,” kata Ronaldo dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Jumat (27/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182546/timnas_indonesia_u_17-VMIi_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 vs Honduras U-17 Laga Hidup dan Mati, Nova Arianto Waspadai Betul Kekuatan Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182533/timnas_indonesia_u_17-WkfH_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Honduras U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Garuda Asia Wajib Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182512/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_honduras_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-qAWx_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Honduras U-17 di Piala Dunia U-17 2025 Malam: Laga Hidup Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182510/klasemen_peringkat_3_terbaik_piala_dunia_u_17_2025_jelang_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_honduras_u_17_pssi-Fpfj_large.jpg
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2025 Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Honduras U-17
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642205/jadwal-timnas-indonesia-u17-vs-honduras-wajib-menang-untuk-jaga-asa-ke-32-besar-piala-dunia-u17-2025-uem.webp
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Honduras: Wajib Menang untuk Jaga Asa ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/07/valentino_rossi_jorge_lorenzo.jpg
Lorenzo Buka-bukaan Ungkap Konflik Serius dengan Pedrosa dan Rossi 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement