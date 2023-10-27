Ronaldo Kwateh Sampaikan Doa untuk Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2023

Ronaldo Kwateh beri doa terbaik untuk Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

RONALDO Kwateh sampaikan doa untuk Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023. Pemain Timnas Indonesia U-20 itu berharap agar juniornya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Garuda Asia -- julukan Timnas Indonesia U-17 -- bakal tampil di Piala Dunia U-17 2023. Ajang ini berlangsung pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023 mendatang di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 akan tergabung dalam Grup A bersama dengan Panama, Ekuador, dan Maroko. Pada laga pembuka, Timnas Indonesia U-17 akan berhadapan dengan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 10 November 2023 mendatang.

Ronaldo yang saat ini sedang menimba ilmu di klub Liga 2 Turki, Bodrumspor pun mengirimkan doa terbaik untuk Garuda Muda. Pemain berusia 19 tahun itu berharap latihan keras yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U-17 berbuah manis.

“Selamat berjuang buat Timnas Indonesia U-17 yang bertanding di Piala Dunia U-17 2023,” kata Ronaldo dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Jumat (27/10/2023).