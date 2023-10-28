Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Crystal Palace vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-1, The Lilywhites Makin Nyaman di Puncak Klasemen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |06:21 WIB
Hasil Crystal Palace vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-1, <i>The Lilywhites</i> Makin Nyaman di Puncak Klasemen
Tottenham Hotspur menang 2-1 atas Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Tottenham Hotspur berhasil mencuri poin penuh kala bertandang ke markas Crystal Palace di pekan ke-10 Liga Inggris 2023-2024, pada Sabtu (28/10/2023) dini hari WIB. Bermain di Selhurst Park Stadium, tim berjuluk The Lilywhites itu menang dengan skor tipis 2-1 atas Palace.

Pertandingan yang dimainkan di kandang Palace itu menyajikan pertarungan yang sengit sejak menit pertama. Namun, secara keseluruhan Tottenham memegang kendai permainan.

Bagaimana tidak, selama 90 menit pertandingan tersebut berlangsung, Tottenham tercatat memiliki 76 persen penguasaan bola. Hal itu sudah membuktikan betapa mendominasinya pasukan Ange Postecoglou di markas Palace tersebut.

Kendati demikian, hal yang membuat Tottenham kesulitan menang hingga masih 0-0 di babak pertama karena Palace memiliki pertahanan yang kuat. Terbukti dengan sulitnya para penggawa Tottenham melepaskan tembakan ke gawang Palace.

Crystal Palace vs Tottenham Hotspur

Beruntung di babak kedua Tottenham bisa bangkit. Berawal dari gol bunuh diri pemain Palace, Joel Ward di menit 53, Tottenham pun mencetak gol lagi pada menit ke-66 berkat Son Heung-min.

Lalu gawang Tottenham sempat kebobolan di menit 90+4 gara-gara Jordan Ayew. Beruntungnya gol tersebut tercipta di akhir laga, sehingga Tottenham tetap menang dengan skor 2-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/50/1642127/derek-chisora-prediksi-fabio-wardley-tumbang-di-ronde-6-jika-lawan-oleksandr-usyk-bym.webp
Derek Chisora Prediksi Fabio Wardley Tumbang di Ronde 6 Jika Lawan Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/07/valentino_rossi_jorge_lorenzo.jpg
Lorenzo Buka-bukaan Ungkap Konflik Serius dengan Pedrosa dan Rossi 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement