Hasil Crystal Palace vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-1, The Lilywhites Makin Nyaman di Puncak Klasemen

LONDON – Tottenham Hotspur berhasil mencuri poin penuh kala bertandang ke markas Crystal Palace di pekan ke-10 Liga Inggris 2023-2024, pada Sabtu (28/10/2023) dini hari WIB. Bermain di Selhurst Park Stadium, tim berjuluk The Lilywhites itu menang dengan skor tipis 2-1 atas Palace.

Pertandingan yang dimainkan di kandang Palace itu menyajikan pertarungan yang sengit sejak menit pertama. Namun, secara keseluruhan Tottenham memegang kendai permainan.

Bagaimana tidak, selama 90 menit pertandingan tersebut berlangsung, Tottenham tercatat memiliki 76 persen penguasaan bola. Hal itu sudah membuktikan betapa mendominasinya pasukan Ange Postecoglou di markas Palace tersebut.

Kendati demikian, hal yang membuat Tottenham kesulitan menang hingga masih 0-0 di babak pertama karena Palace memiliki pertahanan yang kuat. Terbukti dengan sulitnya para penggawa Tottenham melepaskan tembakan ke gawang Palace.

Beruntung di babak kedua Tottenham bisa bangkit. Berawal dari gol bunuh diri pemain Palace, Joel Ward di menit 53, Tottenham pun mencetak gol lagi pada menit ke-66 berkat Son Heung-min.

Lalu gawang Tottenham sempat kebobolan di menit 90+4 gara-gara Jordan Ayew. Beruntungnya gol tersebut tercipta di akhir laga, sehingga Tottenham tetap menang dengan skor 2-1.