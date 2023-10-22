Bayern Munich Sikat Mainz 3-1, Thomas Tuchel Masih Belum Puas

MAINZ – Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel, mengomentari hasil laga kontra Mainz dalam lanjutan Liga Jerman 2023-2024. Meski timnya sukses menang dengan skor 3-1, Tuchel mengaku belum puas.

Thomas Tuchel mengatakan Bayern memang cukup mendominasi permainan dalam laga itu. Namun, Bayern dinilai terlalu asyik menyerang sehingga membuat lini pertahanan hilang fokus karena dibobol Mainz pada menit ke-43.

"Saya pikir kami menciptakan banyak peluang dalam transisi ketika kami ceroboh," kata Thomas Tuchel, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (22/10/2023).

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan Mainz sendiri sukses memberikan perlawanan cukup baik dalam laga itu. Alhasil, Die Roten - julukan Bayern Munich- harus meraih kemenangan dengan proses yang tak mudah.

"Akan tetapi, Mainz juga melakukannya dengan baik," jelas Tuchel.

Meski belum puas, Thomas Tuchel tetap mengapresiasi perjuangan Bayern Munich. Kerja keras para pemain pasalnya sudah membuahkan kemenangan.

"Kemenangan yang bagus. Saya sangat senang," ucap Tuchel.