HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jawaban Waketum PSSI Ratu Tisha soal Target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |09:34 WIB
Jawaban Waketum PSSI Ratu Tisha soal Target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Waketum PSSI Ratu Tisha Destria belum bisa mengungkap target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/ratu.tisha)
A
A
A

BEGINI jawaban Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria, soal target Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Tisha mengaku belum mau berkomentar soal target tersebut. Yang terpenting adalah fokus kepada persiapan. 

Timnas Indonesia U-17 bakal menjadi tuan rumahd i Piala Dunia U-17 2023, yang digelar pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Ketika ditanya soal target, Tisha menegaskan bahwa yang terpenting adalah fokus pada pertandingan pertama kontra Ekuador, yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada 10 November 2023.

Timnas Indonesia U-17

"Kita fokus pertandingan pertama, kita tidak usah mikir yang lain dulu," ujar Ratu Tisha saat hadiri kegiatan trophy experience Piala Dunia U-17 yang digelar di Cikapayang Dago Park Bandung, Minggu (22/10/2023).

Ratu Tisha berharap timnas Indonesia bisa menunjukkan permainan gemilang di Piala Dunia U-17. Sebab penyelenggaraan ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia.

Halaman:
1 2
      
