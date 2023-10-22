Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rekap Hasil Uji Coba Timnas Indonesia U-17 di Jerman: Takluk 2-3 dari FC Koln pada Laga Terakhir

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |05:38 WIB
Rekap Hasil Uji Coba Timnas Indonesia U-17 di Jerman: Takluk 2-3 dari FC Koln pada Laga Terakhir
Timnas Indonesia U-17 mengakhiri rangkaian TC di Jerman (Foto: PSSI)
A
A
A

KOLN - Berikut rekap hasil uji coba Timnas Indonesia U-17 selama di Jerman. Tim asuhan Bima Sakti Tukiman itu resmi mengakhiri pemusatan latihan (TC) di Negeri Panser pada Sabtu 21 Oktober 2023.

Pada laga terakhir, Indonesia U-17 menghadapi FC Koln U-17. Pertandingan di RheinEnergie Sportpark, Koln, Jerman, Jumat 20 Oktober 2023, itu berakhir dengan kekalahan 2-3.

Timnas Indonesia U-17

Jika ditotal, Timnas Indonesia U-17 mencatatkan dua kemenangan, satu imbang, dan empat kali kalah dari tujuh laga uji coba yang digelar. Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi Garuda Asia sebelum mentas di Piala Dunia U-17 2023.

Sejak tiba di Jerman, Timnas Indonesia U-17 menggelar laga uji coba pertama mereka melawan TSV Meerbusch U-17. Tim Merah Putih kalah dengan skor tipis 0-1.

Di laga kedua, Timnas Indonesia U-17 berhasil memetik hasil positif. Mereka menang atas Paderborn U-17 pada 2 Oktober ini dengan skor tipis 1-0 lewat gol cepat Nabil Asyura.

Tren positif itu sempat berlanjut di laga ketiga. Skuad Garuda muda menang 2-1 atas Osnabruck U-19 pada 5 Oktober 2023.

Sayang mereka kembali menelan kekalahan di laga keempat. Tim Merah Putih dibekuk Eintracht Frankfurt U-19 tiga gol tanpa balas pada 8 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181168/timnas_indonesia_u_17_siap_menantang_timnas_zambia_u_17_malam_ini_fepafut_panama-UyA5_large.jpg
Wakil Asia Menggila di Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 Hajar Zambia U-17 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181165/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_zambia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_malam_ini_pssi-I0Br_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Zambia U-17 di Piala Dunia U-17 2025 Malam Ini: Kunci 3 Poin, Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181151/nova_arianto-SxnX_large.jpg
Kata-Kata Menyentuh Nova Arianto ke Pemain Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025: Tetap Enjoy, Nikmati Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181105/timnas_indonesia_u_17-Y421_large.jpg
Fadly Alberto Pede Tatap Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 di Laga Perdana Piala Dunia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639853/jadwal-timnas-indonesia-u17-di-piala-dunia-u17-2025-lawan-zambia-di-laga-perdana-zet.webp
Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Lawan Zambia di Laga Perdana!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/pembalap_indonesia_kiandra_ramadhipa_meraih_keme.jpg
Komentar Haru Kiandra Ramadhipa Usai Juara di Barcelona: Ini untuk Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement