Rekap Hasil Uji Coba Timnas Indonesia U-17 di Jerman: Takluk 2-3 dari FC Koln pada Laga Terakhir

Timnas Indonesia U-17 mengakhiri rangkaian TC di Jerman (Foto: PSSI)

KOLN - Berikut rekap hasil uji coba Timnas Indonesia U-17 selama di Jerman. Tim asuhan Bima Sakti Tukiman itu resmi mengakhiri pemusatan latihan (TC) di Negeri Panser pada Sabtu 21 Oktober 2023.

Pada laga terakhir, Indonesia U-17 menghadapi FC Koln U-17. Pertandingan di RheinEnergie Sportpark, Koln, Jerman, Jumat 20 Oktober 2023, itu berakhir dengan kekalahan 2-3.

Jika ditotal, Timnas Indonesia U-17 mencatatkan dua kemenangan, satu imbang, dan empat kali kalah dari tujuh laga uji coba yang digelar. Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi Garuda Asia sebelum mentas di Piala Dunia U-17 2023.

Sejak tiba di Jerman, Timnas Indonesia U-17 menggelar laga uji coba pertama mereka melawan TSV Meerbusch U-17. Tim Merah Putih kalah dengan skor tipis 0-1.

Di laga kedua, Timnas Indonesia U-17 berhasil memetik hasil positif. Mereka menang atas Paderborn U-17 pada 2 Oktober ini dengan skor tipis 1-0 lewat gol cepat Nabil Asyura.

Tren positif itu sempat berlanjut di laga ketiga. Skuad Garuda muda menang 2-1 atas Osnabruck U-19 pada 5 Oktober 2023.

Sayang mereka kembali menelan kekalahan di laga keempat. Tim Merah Putih dibekuk Eintracht Frankfurt U-19 tiga gol tanpa balas pada 8 Oktober 2023.