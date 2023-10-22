Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Al Nassr vs Damac di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Lengkapi Comeback Faris Najd 2-1!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |00:11 WIB
Hasil Al Nassr vs Damac di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Lengkapi <i>Comeback Faris Najd</i> 2-1!
Al Nassr menang 2-1 atas Damac (Foto: Twitter/@AlNassrFC_EN)
A
A
A

RIYADH - Hasil Al Nassr vs Damac di Liga Arab Saudi 2023-2024 sudah diketahui. Duel di KSU Stadium, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (21/10/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Faris Najd.

Tim tamu unggul lebih dulu via gol Georges-Kevin Nkoudou (45+2'). Namun, Al Nassr mampu bangkit di babak kedua dan mencetak gol via Talisca (52') serta Cristiano Ronaldo (56').

Cristiano Ronaldo beraksi di laga Al Nassr vs Damac (Foto: Twitter/@AlNassrFC_EN)

Jalannya Pertandingan

Ronaldo langsung menciptakan momen sensasional sejak awal pertandingan. Ia berhasil mencetak gol di menit kelima untuk Al Nassr FC.

Namun sayang gol tersebut dianulir wasit karena offside. Al Nassr segera mencari peluang baru untuk mencuri keunggulan lebih dulu.

Ronaldo terus beraksi penuh menggempur pertahanan lawan. Sayang upayanya masih belum membuahkan hasil.

Sebaliknya, Damac justru memetik keunggulan lebih awal. N'Koudou mencetak gol di menit ke-45+2 untuk Damac membawa keunggulan mereka sementara 1-0.

