HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik Ten Hag Persembahkan Kemenangan Man United atas Sheffield untuk Mendiang Sir Bobby Charlton

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |20:40 WIB
Erik Ten Hag Persembahkan Kemenangan Man United atas Sheffield untuk Mendiang Sir Bobby Charlton
Pelatih Manchester, Erik ten Hag (Foto Reuters)
A
A
A

SHEFFIELD – Manchester United berhasil mencuri kemenangan atas Sheffield United dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Pelatih Man United, Erik Ten Hag, mempersembahkan kemenangan itu untuk sang legenda mereka yakni Sir Bobby Charlton.

Setan Merah -julukan Man United- menang 2-1 atas Sheffield di Stadion Bramall Lane, Minggu (22/10/2023) dini hari WIB. Dua gol kemenangan Man United dicetak Scott McTominay (28’), dan Diogo Dalot (77’). Sedangkan satu gol tuan rumah diciptakan Oliver McBurnie lewat titik putih (34’).

Kemenangan yang indah bagi Man United karena mereka bisa memberikan kado manis untuk legendanya, Charlton. Seperti diketahui, mantan pemain Timnas Inggris itu tutup usia di umur 86 tahun pada Sabtu (21/10) kemarin.

Ten Hag pun cukup terpukul dengan kabar duka Charlton. Namun pelatih berpaspor Belanda itu senang dengan kemenangan yang diraih Man United. Karena kemenangan ini sekaligus didedikasikan untuk mendiang Charlton, sang legenda Setan Merah.

“Sangat menyedihkan, duka kami tertuju pada keluarganya, terutama istrinya, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Apa yang dia capai dalam sepakbola sungguh luar biasa. Juga kepribadiannya di luar lapangan. Dunia sepak bola kehilangan sosok besar,” ucap Ten Hag, dilansir dari Metro, Minggu (22/10/2023).

“Kami harus menunjukkan rasa hormat kami kepadanya dan saya pikir kami telah melakukannya hari ini. Kami ingin merayakannya tetapi juga untuk mengingatnya,” sambungnya.

“Penghargaan dari penggemar kami luar biasa. Kami harus memberikan kontribusi, mengucapkan selamat tinggal yang besar, mengingat Bobby Charlton karena apa yang dia lakukan luar biasa. Kami ingin mengenang Sir Bobby dan saya pikir kami melakukannya dengan cara yang baik,” jelas Ten Hag.

