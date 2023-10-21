Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Breaking News: Legenda Manchester United Sir Bobby Charlton Meninggal Dunia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |22:44 WIB
Breaking News: Legenda Manchester United Sir Bobby Charlton Meninggal Dunia
Legenda Manchester United Sir Bobby Charlton meninggal dunia (Foto: Reuters/Lee Smith)
A
A
A

LEGENDA Manchester United, Sir Bobby Charlton, meninggal dunia pada Sabtu (21/10/2023) malam WIB. Ia wafat pada usia 86 tahun.

"Manchester United berduka atas meninggalnya Sir Bobby Charlton, salah satu pemain terhebat dan paling dicintai dalam sejarah klub ini," bunyi pernyataan resmi Manchester United.

Sir Bobby Charlton

Ya, sepanjang karier profesionalnya, Charlton hanya pernah membela Manchester United (1956-1973). Pria kelahiran Ashington itu merupakan lulusan akademi klub.

Charlton tercatat memainkan 758 pertandingan dan mengemas 249 gol. Ia adalah top skor sepanjang masa klub sebelum rekornya digusur oleh Wayne Rooney pada 2016.

Selama 17 tahun kariernya, Charlton tercatat menjuarai Liga Inggris sebanyak tiga kali dan Piala FA tiga kali. Ia juga berhasil mengantarkan Iblis Merah menjadi juara Liga Champions untuk pertama kali pada 1967-1968.

Tak hanya bagi Inggris, Charlton merupakan salah satu legenda besar sepakbola Inggris. Ia tercatat bermain 106 kali dan mengemas 49 gol bagi Timnas Inggris. Lagi, namanya sempat tercatat sebagai top skor sepanjang masa sebelum dilewati Rooney.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639879/fajar-alfian-resmi-bercerai-dengan-muhammad-rian-ardianto-pernah-pertahankan-gelar-all-england-yij.webp
Fajar Alfian Resmi Bercerai dengan Muhammad Rian Ardianto: Pernah Back to Back Gelar All England
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/striker_real_madrid_kylian_mbappe_mencetak_dua_gol.jpg
Kylian Mbappe Sebut Perbedaan Mencolok PSG dan Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement