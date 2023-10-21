Breaking News: Legenda Manchester United Sir Bobby Charlton Meninggal Dunia

LEGENDA Manchester United, Sir Bobby Charlton, meninggal dunia pada Sabtu (21/10/2023) malam WIB. Ia wafat pada usia 86 tahun.

"Manchester United berduka atas meninggalnya Sir Bobby Charlton, salah satu pemain terhebat dan paling dicintai dalam sejarah klub ini," bunyi pernyataan resmi Manchester United.

Ya, sepanjang karier profesionalnya, Charlton hanya pernah membela Manchester United (1956-1973). Pria kelahiran Ashington itu merupakan lulusan akademi klub.

Charlton tercatat memainkan 758 pertandingan dan mengemas 249 gol. Ia adalah top skor sepanjang masa klub sebelum rekornya digusur oleh Wayne Rooney pada 2016.

Selama 17 tahun kariernya, Charlton tercatat menjuarai Liga Inggris sebanyak tiga kali dan Piala FA tiga kali. Ia juga berhasil mengantarkan Iblis Merah menjadi juara Liga Champions untuk pertama kali pada 1967-1968.

Tak hanya bagi Inggris, Charlton merupakan salah satu legenda besar sepakbola Inggris. Ia tercatat bermain 106 kali dan mengemas 49 gol bagi Timnas Inggris. Lagi, namanya sempat tercatat sebagai top skor sepanjang masa sebelum dilewati Rooney.