HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Putusan UEFA: Laga Timnas Belgia vs Timnas Swedia Tidak Akan Diulang Usai Dihentikan karena Serangan Teroris

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |05:13 WIB
Putusan UEFA: Laga Timnas Belgia vs Timnas Swedia Tidak Akan Diulang Usai Dihentikan karena Serangan Teroris
Laga Timnas Belgia vs Swedia dipastikan takkan diulang (Foto: REUTERS)
A
A
A

UEFA konfirmasi bahwa laga Timnas Belgia vs Timnas Swedia tidak akan diulang usai dihentikan karena serangan teroris. Dengan keputusan itu, maka kedua tim dipastikan berbagi poin 1-1.

Timnas Belgia bersua Swedia di kualifikasi Piala Eropa 2024, Selasa (17/10/2023) lalu. Namun, laga tersebut dihentikan di babak pertama karena serangan teroris yang terjadi di Brussels, Belgia.

Timnas Belgia

Serangan tersebut bahkan menewaskan dua suporter Swedia dan melukai korban lainnya. Status Belgia pun naik menjadi darurat setelah serangan itu sejalan dengan Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) yang kemudian menghentikan paksa pertandingan.

Kini, dipastikan pertandingan tersebut tidak akan dilanjutkan ataupun diulang oleh UEFA. Hasil pada babak pertama tidak akan berubah, begitupun dengan pencetak gol serta kartu kuning yang mewarnai paruh pertama laga tersebut.

“1.) Pertandingan ditinggalkan dan hasil pada interval paruh waktu (1-1) dipastikan sebagai hasil final. 2.) Setiap tim diberikan satu poin dan klasemen Grup F akan diperbarui sesuai dengan itu. 3.) Penangguhan apa pun dianggap telah dilakukan dan satu kartu kuning tetap berlaku,” tulis pernyataan resmi UEFA, dikutip pada Kamis (19/10/2023).

