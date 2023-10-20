Gareth Southgate Beberkan Kunci Kesuksesan Timnas Inggris Permalukan Timnas Italia 3-1

GARETH Southgate beberkan kunci kesuksesan Timnas Inggris permalukan Timnas Italia 3-1. Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, mengatakan bahwa timnya menang berkat mentalitas yang kuat.

The Three Lions -- julukan Inggris -- sukses mengklaim tiket lolos ke putaran final Piala Eropa 2024 pada Rabu (18/10/2023) dini hari WIB. Kelolosan tersebut dipastikan berkat kemenangan 3-1 atas Gli Azzurri -- julukan Italia.

Gianluca Scamacca (15’) membuka keunggulan Italia setelah menerima umpan matang dari Giovanni Di Lorenzo. Timnas Inggris kemudian membalas tiga gol via Harry Kane (32’ (P), 77’), dan Marcus Rashford (57’).

Selepas laga, Southgate sangat puas melihat penampilan pasukannya yang tampil agresif setelah kebobolan. Menurutnya, pertandingan itu menunjukkan mentalitas The Three Lions sangatlah kuat.

"Sangat lapar (dalam mencetak gol), sangat bersemangat untuk belajar, jadi bersama-sama. Dan Anda melihatnya dalam penampilan malam ini,” kata Southgate dikutip dari BBC Internasional, Kamis (19/10/2023).