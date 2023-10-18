Hasil Timnas Inggris vs Timnas Italia di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Harry Kane Gacor, The Three Lions Menang 3-1

Timnas Inggris menang 3-1 atas Italia di Kualfikasi Piala Eropa 2024 (Foto: Reuters)

LONDON - Timnas Inggris menghadapi Italia pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024. The Three Lions -julukan Timnas Inggris- menang meyakinkan dengan skor akhir 3-1.

Bermain di Stadion Membley, Rabu (18/10/2023) dini hari WIB, Harry Kane tampil apik dengan mencetak dua gol. Seentara satu gol Timnas Inggris lainnya dicetak Marcus Rashford.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermaind dengan tempo sedang di awal-awal pertandingan. Meski berstatus sebagai tim tamu, Timnas Italia sama sekali tak gentar untuk memulai serangan.

Usaha mereka berbuah hasil pada menit ke-15. Gianluca Scamacca berhasil membawa Timnas Italia unggul lebih dulua atas Inggris.

Kubu tim tuan rumah yang tertinggal lebih dulu berusaha merespons. Harry Kane berhasil membawa Timnas Inggris menyamakan kedudukan sebelum turun minym.