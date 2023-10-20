Francesco Acerbi Masih Yakin dengan Kans Timnas Italia Lolos ke Piala Eropa 2024 Usai Dikandaskan Inggris 1-3

Francesco Acerbi yakin Timnas Italia masih mampu lolos ke putaran final Piala Eropa 2024 (Foto: REUTERS)

FRANCESCO Acerbi masih yakin dengan kans Timnas Italia lolos ke Piala Eropa 2024 usai dikandaskan Inggris dengan skor 1-3. Gli Azzurri – julukan Timnas Italia – perlu meraih hasil maksimal dalam dua laga sisa pada babak kualifikasi Piala Eropa 2024.

Tim asuhan Luciano Spalletti takluk di Wembley pada Rabu (18/10/2023) dini hari WIB. Kekalahan itu membuat mereka turun ke peringkat ketiga Grup C kualifikasi Piala Eropa 2024, dengan raihan 10 poin, tertinggal tiga poin dari Ukraina yang menempati urutan kedua.

Francesco Acerbi menyadari betapa pentingnya lolos ke Piala Eropa 2024 bagi Timnas Italia. Terlebih, publik sepakbola Italia telah dikecewakan dengan ketidaklolosan Gli Azzurri pada dua edisi terakhir Piala Dunia, yaitu pada 2018 dan 2022.

"Setelah tidak berpartisipasi dalam dua Piala Dunia terakhir, kami benar-benar harus melangkah maju dan pergi ke Piala Eropa," kata Acerbi dilansir dari Tuttomercato, Kamis (19/10/2023).

Pemain berusia 35 tahun itu mengatakan tidak ada alasannya lagi untuk Italia absen dalam ajang internasional kembali. Sebab, Italia dinilai pantas untuk bersaing dengan tim-tim lainnya.