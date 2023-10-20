Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Francesco Acerbi Masih Yakin dengan Kans Timnas Italia Lolos ke Piala Eropa 2024 Usai Dikandaskan Inggris 1-3

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |01:03 WIB
Francesco Acerbi Masih Yakin dengan Kans Timnas Italia Lolos ke Piala Eropa 2024 Usai Dikandaskan Inggris 1-3
Francesco Acerbi yakin Timnas Italia masih mampu lolos ke putaran final Piala Eropa 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

FRANCESCO Acerbi masih yakin dengan kans Timnas Italia lolos ke Piala Eropa 2024 usai dikandaskan Inggris dengan skor 1-3. Gli Azzurri – julukan Timnas Italia – perlu meraih hasil maksimal dalam dua laga sisa pada babak kualifikasi Piala Eropa 2024.

Tim asuhan Luciano Spalletti takluk di Wembley pada Rabu (18/10/2023) dini hari WIB. Kekalahan itu membuat mereka turun ke peringkat ketiga Grup C kualifikasi Piala Eropa 2024, dengan raihan 10 poin, tertinggal tiga poin dari Ukraina yang menempati urutan kedua.

Timnas Italia

Francesco Acerbi menyadari betapa pentingnya lolos ke Piala Eropa 2024 bagi Timnas Italia. Terlebih, publik sepakbola Italia telah dikecewakan dengan ketidaklolosan Gli Azzurri pada dua edisi terakhir Piala Dunia, yaitu pada 2018 dan 2022.

"Setelah tidak berpartisipasi dalam dua Piala Dunia terakhir, kami benar-benar harus melangkah maju dan pergi ke Piala Eropa," kata Acerbi dilansir dari Tuttomercato, Kamis (19/10/2023).

Pemain berusia 35 tahun itu mengatakan tidak ada alasannya lagi untuk Italia absen dalam ajang internasional kembali. Sebab, Italia dinilai pantas untuk bersaing dengan tim-tim lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639051/esports-sumbang-medali-di-asian-youth-games-2025-ketum-pb-esi-budi-gunawan-hasil-pembinaan-berjenjang-nnj.webp
Esports Sumbang Medali di Asian Youth Games 2025, Ketum PB ESI Budi Gunawan: Hasil Pembinaan Berjenjang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/24/emil_audero.jpg
Emil Audero Bongkar Sifat Asli Jamie Vardy yang Jarang Orang Tahu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement