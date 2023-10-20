Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Gara-Gara Hal Ini, AC Milan Diprediksi Bakal Menang atas Juventus di Pekan Ke-9 Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |04:05 WIB
Gara-Gara Hal Ini, AC Milan Diprediksi Bakal Menang atas Juventus di Pekan Ke-9 Liga Italia 2023-2024
AC Milan diprediksi mampu kalahkan Juventus. (Foto: Reuters)
MILAN - AC Milan dinilai bakal menang atas Juventus saat kedua tim berjumpa di pekan kesembilan Liga Italia 2023-2024 pada Senin 23 Oktober 2023 dini hari WIB. Salah satu yang memprediksi Milan bakal menang adalah mantan pemain dari kedua klub tersebut, yakni Massimo Orlando.

Ya, Orlando yang pernah membela Milan dan Juventus itu menilai Rossoneri diunggulkan untuk menang dalam pertandingan yang dihelat di Stadion San Siro nanti. Bahkan ia yakin Milan akan mendominasi jalannya pertandingan.

Saat ini Rossoneri berada di puncak klasemen dengan 21 poin. Sementara itu, Juventus berada di posisi ketiga dengan 17 poin.

Dari fakta di atas saja sudah membuktikan Milan saat ini tengah dalam performa terbaiknya. Tak heran jik Massimo Orlando memprediksi AC Milan menang.

Apalagi menurut Orlando secara pemain materi pemain Milan lebih unggul atas Juventus. Kendati demikian, dia nilai berbagai kemungkinan akan terjadi di lapangan apalagi laga tim papan atas.

AC Milan

"AC Milan akan menguasai pertandingan ini, jelas, saya tidak melihat Juve melakukannya. Fakta mengatakan demikian," kata Massimo Orlando dilansir dari Tuttomercato, Jumat (20/10/2023).

Halaman:
1 2
      
