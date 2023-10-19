Punya Tim dan Pelatih Bagus, Marc Klok Optimis soal Peluang Timnas Indonesia saat Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2023

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, bicara peluang Timnas Indonesia saat melawan Timnas Irak di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski diyakini bakal berjalan sulit, Marc Klok tetap optimis Timnas Indonesia punya peluang meraih hasil manis.

Sejumlah faktor melatarbelakangi pandangan Marc Klok akan kans Timnas Indonesia melawan Irak ini. Menurutnya, Timnas Indonesia kini sudah jauh lebih berkembang karena punya tim dan staf pelatih yang bagus.

"Kini, kita melawan yang level berbeda, akan ada lebih banyak fisik di dalamnya. Kami tentu tahu tidak akan terlalu banyak gol (seperti di Brunei), tapi kami harus siap dan tentu kami yakin," ujar Marc Klok, Kamis (19/10/2023).

Gelandang naturalisasi Indonesia asal Belanda itu meyakini Timnas Indonesia merupakan tim yang bagus. Tidak hanya pemainnya, namun juga memiliki staf pelatih yang luar biasa.

"Dengan kualitas dan hasil bagus di beberapa pertandingan terakhir di kualifikasi, tentu dengan Irak akan ada pandangan berbeda," jelas Marc Klok.

"Dulu, mungkin ada yang berpikiran, 'Oh main di luar negeri sangat susah, kualitas berbeda.’ Tapi sekarang, saya tak pikir begitu, kita akan datang ke Irak dengan percaya diri penuh dan kalau kita pikir kita kualifikasi buat putaran selanjutnya, ini target kita," lanjutnya.