3 Pemain Keturunan Tambahan yang Berpeluang Perkuat Timnas Indonesia di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Pertebal Pertahanan

BERIKUT tiga pemain keturunan tambahan yang berpeluang perkuat Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kehadiran salah satu atau bahkan ketiganya jelas akan menambah kekuatan skuad Garuda.

Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai menang secara agregat 12-0 atas Timnas Brunei Darussalam di putaran pertama. Tim Merah Putih tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.

Dari Grup F tersebut, hanya dua tim teratas yang berhak melaju ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tentu Timnas Indonesia harus berusaha keras jika ingin berada di dua posisi teratas itu.

Ada kemungkinan, Timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi yang tengah diproses. Lalu, siapa saja pemain keturunan yang akan dinaturalisasi itu? Berikut ulasannya.

3. Kevin Diks

Pemain FC Copenhagen ini berposisi sebagai bek tengah, tapi juga bisa dimainkan sebagai fullback. Diks lahir di Belanda pada 6 Oktober 1996.

Pemain berusia 27 tahun tersebut memiliki banyak pengalaman yang bisa membantu Timnas Indonesia. Ia tercatat pernah bermain di Liga Italia bersama Fiorentina dan Empoli.