Mitchell van Rooijen, Pemain Keturunan Incaran Shin Tae-yong Selanjutnya untuk Timnas Indonesia?

MITCHELL van Rooijen, pemain incaran Shin Tae-yong selanjutnya untuk Timnas Indonesia? Di akun Instagram-nya, @mitchellvanrooijen, Mitchell van Rooijen mengunggah ulang salah satu postingan akun fanbase Timnas Indonesia.

Akun Instagram @timnasnasional.ina mengunggah stories dengan menampilkan foto Mitchell van Rooijen dengan caption: “Apakah Anda siap membela Timnas Indonesia?”

(Mitchell van Rooijen memposting ulang unggahan akun fanbase Timnas Indonesia)

Bagi yang belum tahu, Mitchell van Rooijen lahir di Utrecht, Belanda pada 22 Desember 1998. Mitchell van Rooijen memiliki darah Indonesia dari orangtuanya yang berasal dari Maluku.

Mitchell van Rooijen yang biasa berperan sebagai gelandang, memiliki caps bersama Timnas Belanda U-18, U-19 dan U-20. Ia pun sempat membela sejumlah klub kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, bersama Excelsior, FC Utrecht dan VVV Venlo.

Dari ketiga klub itu, Mitchell van Rooijen tampil memesona bersama VVV Venlo. Dari 64 pertandingan, Mitchell van Rooijen mengemas sembilan gol dan empat assist.

Per musim panas 2023, Mitchell van Rooijen hengkang ke klub kasta keempat Liga Spanyol, Ciudad Real. Berdasarkan laman transfermarkt, Mitchell van Rooijen telah mengemas enam penampilan bersama Ciudad Real musim ini, namun belum bisa mencetak gol maupun assist.