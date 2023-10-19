Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Legenda Real Madrid Raul Gonzalez Akui Kepemimpinan Cristiano Ronaldo yang Tak Dimiliki Pemain Lain

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |22:05 WIB
Legenda Real Madrid Raul Gonzalez Akui Kepemimpinan Cristiano Ronaldo yang Tak Dimiliki Pemain Lain
Cristiano Ronaldo terus jadi sorotan. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

LEGENDA Real Madrid, Raul Gonzalez, akui kepemimpinan Cristiano Ronaldo yang tak dimiliki pemain lain. Pernyataan ini sontak jadi sorotan karena sosok Raul Gonzalez sendiri sudah begitu tersohor di dunia sepakbola.

Raul Gonzalez sangat melekat di hati para The Madridistas -sebutan fans Real Madrid- di seluruh dunia. Bagaimana tidak, pemain senior satu ini telah didapuk sebagai legenda karena bermain dengan ciamik di lapangan hijau serta menyumbang banyak gol.

Cristiano Ronaldo

Hal itu dicatatkan Raul Gonzalez melalui rekornya yang berhasil mencetak 323 gol di Real Madrid. Sang legenda pun blak-blakan mengakui bahwa kepemimpinan Cristiano Ronaldo tak dimiliki pemain lain.

Raul Gonzalez Akui Kepemimpinan Cristiano Ronaldo

Sosok legenda sepakbola era Roberto Carlos satu ini sempat membuat kaget banyak fans dan publik dunia. Pasalnya, Raul Gonzalez menyebut bahwa sosok Cristiano Ronaldo di Real Madrid memiliki fungsi penting dan sangat krusial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180440/nathan_tjoe_a_on-QMv2_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Jay Idzes Bantu Sassuolo Menang atas Cagliari, Nathan Tjoe A-On Cetak Gol Perdana untuk Willem II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407/inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638735/malaysia-dan-thailand-full-team-pbsi-pilih-turunkan-skuad-muda-di-sea-games-2025-tdd.webp
Malaysia dan Thailand Full Team, PBSI Pilih Turunkan Skuad Muda di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Sebut Satu Rekan Setim yang Punya Skill Mirip Ronaldo Brasil, Siapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement