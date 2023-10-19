Legenda Real Madrid Raul Gonzalez Akui Kepemimpinan Cristiano Ronaldo yang Tak Dimiliki Pemain Lain

LEGENDA Real Madrid, Raul Gonzalez, akui kepemimpinan Cristiano Ronaldo yang tak dimiliki pemain lain. Pernyataan ini sontak jadi sorotan karena sosok Raul Gonzalez sendiri sudah begitu tersohor di dunia sepakbola.

Raul Gonzalez sangat melekat di hati para The Madridistas -sebutan fans Real Madrid- di seluruh dunia. Bagaimana tidak, pemain senior satu ini telah didapuk sebagai legenda karena bermain dengan ciamik di lapangan hijau serta menyumbang banyak gol.

Hal itu dicatatkan Raul Gonzalez melalui rekornya yang berhasil mencetak 323 gol di Real Madrid. Sang legenda pun blak-blakan mengakui bahwa kepemimpinan Cristiano Ronaldo tak dimiliki pemain lain.

Raul Gonzalez Akui Kepemimpinan Cristiano Ronaldo

Sosok legenda sepakbola era Roberto Carlos satu ini sempat membuat kaget banyak fans dan publik dunia. Pasalnya, Raul Gonzalez menyebut bahwa sosok Cristiano Ronaldo di Real Madrid memiliki fungsi penting dan sangat krusial.