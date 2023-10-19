Omongan Cristiano Ronaldo Terbukti Benar, Bruno Fernandes Beberkan Penyakit Utama di Manchester United

OMONGAN Cristiano Ronaldo terbukti benar, kini Bruno Fernandes beberkan penyakit utama di Manchester United. Kedua pemain ini memang diketahui pernah membela Man United secara bersama-sama.

Berbicara tentang Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo sekarang, mungkin terlihat baik-baik saja. Keduanya berhasil membawa Timnas Portugal lolos ke putaran final Piala Eropa 2024. Bahkan, Bruno Fernandes banyak memberikan support untuk kontribusi Ronaldo sepanjang babak kualifikasi.

Hal ini jelas berbeda dibanding saat keduanya sama-sama membela Manchester United. Kala itu, Bruno dicap sebagai antagonis yang enggan aura bintangnya direbut oleh keberadaan Ronaldo.

Melihat apa yang terjadi dengan sikap Bruno Fernandes saat ini, sepertinya gelandang 29 tahun itu mulai mengerti apa maksud dan tujuan Ronaldo selama ini. Terutama, tujuan Ronaldo saat di Manchester United.

“Kita semua mengetahuinya, kekuatan dan dampak yang dimiliki Cristiano, dan telah berdampak pada banyak dari kita para pemain Portugal, peluang yang dia ciptakan untuk generasi berikutnya.” kata Bruno Fernandes setelah laga Portugal melawan Slovakia dilansir dari Sport Brief, Kamis (19/10/2023).

“Portugal sudah dihormati, tetapi setelah apa yang dicapai dan dilakukan Cristiano di dunia, nama kami menjadi lebih ditakuti,” sambungnya.

"Kami jelas bersyukur bisa hidup di zamannya. Karena kami mendapat kehormatan melihat Cristiano bermain. Saya merasa mendapat kehormatan bisa bermain bersamanya. Seperti semua pemain lain yang ada di sini bersamanya," jelas Bruno.