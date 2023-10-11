Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Minta Timnas Indonesia U-17 Tak Terlena dengan Cuaca di Jerman

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta Timnas Indonesia U-17 tak terlena dengan cuaca di Jerman selama menjalani pemusatan latihan (TC) jelang Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, mereka akan dihadapkan dengan perbedaan cuaca dari Jerman saat kembali ke Indonesia nanti guna berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

Untuk itu, Erick meminta kepulangan Timnas Indonesia U-17 lebih awal dari yang dijadwalkan. Sebab, mantan presiden Inter Milan itu menginginkan para pemain beradaptasi dulu dengan cuaca.

"Nanti pulang, saya berharap mereka langsung adaptasi dengan cuaca di Indonesia karena di Jerman itu dingin, di sini panas ya kita juga dengan El Nino yang terjadi rupanya peningkatan suhu cukup tinggi, yang rata-rata biasanya kita di 27 (derajat), ini sekarang di 30-an gitu," tutur Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di SUGBK, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2023.

"Jadi, ini hal-hal yang saya kunci saya minta tim nasional yang awalnya hanya 5 hari atau 7 hari, tapi sejak awal saya bilang tidak, saya minta 2 minggu sebelum event sudah ada di Jakarta ataupun di Sidoarjo untuk adaptasi udara,” lanjutnya.

“Karena ini pasti pemain ada perbedaan suhu ya dan mestinya perbedaan suhu ini menguntungkan kita jangan justru menyulitkan kita," jelas Erick.

Keuntungan adaptasi cuaca ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Indonesia U-17. Apalagi, Erick menuturkan negara-negara peserta lainnya, terkhusus dari Eropa, butuh waktu lebih untuk beradaptasi dengan cuaca Indonesia.