Bima Sakti Sebut Pemain Akademi Hoffenheim Amar Brkic Gabung Latihan Timnas Indonesia U-17

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, menyebut ada satu pemain Hoffenheim yang berlatih bersama anak asuhnya. Pemain diaspora itu dikonfirmasi sebagai Amar Brkic.

Timnas Indonesia U-17 saat ini sedang melangsungkan pemusatan latihan (TC) di Jerman. Pemusatan latihan itu dilakoni guna persiapan tampil di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember.

Selain melatih para pemain lokal, ada beberapa diaspora yang mengikuti pemusatan latihan itu. Salah satu pemain diaspora yang sudah bergabung adalah Welber Halim Jardim.

Kini, Bima mengatakan Timnas Indonesia U-17 sudah kedatangan pemain baru dari Hoffenheim. Ia tidak menjelaskan siapa pemain yang dimaksud, tetapi menyebutkan nama Amar.

"Kemudian kita juga sudah kedatangan pemain diaspora tadi mungkin ada wartawan yang menanyakan," ujar Bima melalui sambungan video virtual kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (10/10/2023).

" Alhamdulillah kita ada Amar, ini pemain Hoffeinhem salah satu peserta Bundesliga (Liga Jerman) juga mereka di peringkat, tim utamanya di peringkat kelima Bundesliga. Jadi, dia sudah hadir dari kemarin," imbuh mantan penggawa Timnas Indonesia itu.