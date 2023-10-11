Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Pilih Inter Milan ketimbang PSG, Begini Penjelasan Marcus Thuram

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |02:03 WIB
Pilih Inter Milan ketimbang PSG, Begini Penjelasan Marcus Thuram
Marcus Thuram lebih pilih gabung Inter Milan ketimbang PSG (Foto: REUTERS)
A
A
A

PILIH Inter Milan ketimbang Paris Saint-Germain (PSG), Marcus Thuram jelaskan alasannya. Menurut penyerang asal Prancis itu, Nerazzurri – julukan Inter Milan – memiliki proyek masa depan yang lebih menarik.

Thuram menjadi rekrutan yang sukses untuk Inter Milan di bursa transfer musim panas 2023 ini. Sang penyerang berusia 26 tahun itu datang sebagai pemain gratisan usai kontraknya habis bersama Borussia Monchengladbach. Sebenarnya, dia juga diincar oleh PSG pada jendela transfer musim panas lalu.

Marcus Thuram

Bermain di Prancis, yang merupakan negara asalnya tentu lebih menguntungkan bagi Thuram secara bahasa dan adaptasi. Namun, anak dari legenda Juventus, Lilian Thuram, itu nyatanya memantapkan pilihan untuk gabung Inter Milan.

"Saya berbicara dengan banyak klub dan itu bukan pilihan yang mudah. Saya tahu itu akan menentukan karier saya dan saya tahu saya mengambil keputusan yang tepat," kata Thuram, dikutip dari Football Italia, Selasa (10/10/2023).

"Italia mengajari saya untuk menjadi spesifik dalam pekerjaan saya. Ini adalah salah satu alasan mengapa saya memilih Inter. Ini akan membantu saya menyesuaikan diri dengan peran sentral. Itu membawa saya hal-hal lain juga," sambungnya.

Menariknya, Thuram nyaris saja merapat ke Inter Milan pada 2021 lalu. Saat itu, gelandang berpaspor Prancis itu sudah tertarik bergabung ke rival sekota AC Milan tersebut. Sebab, dia merasa Nerazzurri memiliki gagasan yang cocok dengannya.

Halaman:
1 2
      
